Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu! Yine aynı takım...

Son dakika haberleri... Tüm Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini merak ediyordu. Liglerin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin tüm rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.

İŞTE TÜM OLASI SENARYOLAR

KIEV İLE EŞLEŞİRSE... Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak. Fenerbahçeli taraftarlar Monaco'nun ismini gördükten sonra sosyal medyada ''Bu sefer eleyeceğiz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

MIDTYLLLAND İLE EŞLEŞİRSE... Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

PLAYOFF TURU Sarı lacivertli ekip, şayet 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan playoff turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleşip playoff turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir playoff turuna kalır ise seri başı olamayacak.

TARİHLER 2. Ön Eleme Turu Kura Çekimi: 15 Haziran İlk Maçlar: 19-20 Temmuz Rövanşlar: 26-27 Temmuz