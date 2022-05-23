SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu! Yine aynı takım...

Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu! Yine aynı takım...

23.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki tüm rakipleri belli oldu. Süper Lig'i 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme hakkı oynamaya hak kazanan sarı-lacivertlilere tanıdık bir rakip gelebilir. 2016 yılında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Fransız deviyle Fenerbahçe tekrar eşleşebilir. İşte tüm rakipler...

Son dakika haberleri... Tüm Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini merak ediyordu. Liglerin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin tüm rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.

İŞTE TÜM OLASI SENARYOLAR

KIEV İLE EŞLEŞİRSE...

KIEV İLE EŞLEŞİRSE...
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak. Fenerbahçeli taraftarlar Monaco'nun ismini gördükten sonra sosyal medyada ''Bu sefer eleyeceğiz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

MIDTYLLLAND İLE EŞLEŞİRSE...

MIDTYLLLAND İLE EŞLEŞİRSE...
Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

PLAYOFF TURU

PLAYOFF TURU
Sarı lacivertli ekip, şayet 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan playoff turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleşip playoff turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir playoff turuna kalır ise seri başı olamayacak.

TARİHLER

TARİHLER
2. Ön Eleme Turu Kura Çekimi: 15 Haziran İlk Maçlar: 19-20 Temmuz Rövanşlar: 26-27 Temmuz

3. ÖN ELEME TURU

3. ÖN ELEME TURU
Kura Çekimi: 18 Temmuz İlk Maçlar: 2-3 Ağustos Rövanşlar: 9 Ağustos
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Sahalarda ender görülen olay!

Sahalarda ender görülen olay!

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.