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Son dakika: Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Luis Suarez kararını verdi! Yeni takımından ayrılıyor...

20.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid'den ayrılarak ülkesi Uruguay'ın takımlarından Nacional'e transfer olan Luis Suarez'in macerası kısa sürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı yıldız golcü, yeni takımından da ayrılıyor. Nacional Başkanı Jose Fuentes, Suarez ile kasım ayında yolların ayrılacağını resmen açıkladı. Sarı - lacivertli taraftarlar bu haber sonrasında heyecanlandı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ile İspanya La Liga'da forma giydiği dönemde performansıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok kupa kaldıran Luis Suarez, son olarak oynadığı Atletico Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Nacional'in yolunu tutmuştu.

AVRUPA KULÜPLERİ HEYECANLANDI

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Futbola başladığı kulüp olan Nacional'e imzası sonrasında 10 resmi maça çıkan Uruguaylı yıldız, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti. Luis Suarez için gelen resmi açıklama sonrasında Avrupa kulüpleri hazırlıklarına başladı.

"TAKIMDAN AYRILACAK"

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Nacional Başkanı Jose Fuentes, yıldız golcü için "Lig kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR AVRUPA TAKIMINA GERİ DÖNECEK

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Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na kadar Nacional'de devam edecek olan Suarez'in 1 Ocak'tan itibaren yeni bir Avrupa kulübüne katılmayı hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE İDDİASI

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Avrupa kariyerinde Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Luis Saurez, sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Dünya basınında yer alan haberlere göre; sarı - lacivertliler, yıldız futbolcu için teklifini yapmış ancak Suarez, Dünya Kupası'na kadar oynayacağı bir kulüp aradığı için anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nın ardından Uruguaylı yıldız için yeniden harekete geçebileceği aktarıldı. Bu iddia sonrasında sarı - lacivertli taraftarları da heyecan sardı.

LUIS SUAREZ FOTOĞRAFLARI

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