Son dakika: Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Luis Suarez kararını verdi! Yeni takımından ayrılıyor...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ile İspanya La Liga'da forma giydiği dönemde performansıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok kupa kaldıran Luis Suarez, son olarak oynadığı Atletico Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Nacional'in yolunu tutmuştu.

AVRUPA KULÜPLERİ HEYECANLANDI

Futbola başladığı kulüp olan Nacional'e imzası sonrasında 10 resmi maça çıkan Uruguaylı yıldız, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti. Luis Suarez için gelen resmi açıklama sonrasında Avrupa kulüpleri hazırlıklarına başladı.

"TAKIMDAN AYRILACAK"

Nacional Başkanı Jose Fuentes, yıldız golcü için "Lig kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR AVRUPA TAKIMINA GERİ DÖNECEK

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na kadar Nacional'de devam edecek olan Suarez'in 1 Ocak'tan itibaren yeni bir Avrupa kulübüne katılmayı hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Avrupa kariyerinde Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Luis Saurez, sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Dünya basınında yer alan haberlere göre; sarı - lacivertliler, yıldız futbolcu için teklifini yapmış ancak Suarez, Dünya Kupası'na kadar oynayacağı bir kulüp aradığı için anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nın ardından Uruguaylı yıldız için yeniden harekete geçebileceği aktarıldı. Bu iddia sonrasında sarı - lacivertli taraftarları da heyecan sardı.