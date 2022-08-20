Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızına 2. Lig'den talip! Jorge Jesus'un prensiydi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı iki maçta toplam 4 puan almış ve transfer çalışmalarına gaz vermişti. Santrfor transferine odaklanan sarı - lacivertli yönetim, sürpriz bir teklifle karşılaştı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişme...

SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takıma kiralık olarak katılan Diego Rossi'nin bonservisini bu sezonun başında 5.5 milyon euro karşılığında almıştı.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA OYNADI

Sarı - lacivertliler ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Uruguaylı futbolcu, geride kalan sezon 39 resmi maçta görev yapmış ve 6 gol - 9 asistlik bir performans sergilemişti.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ HAREKAT

İtalyan basının haberine göre; İtalya Serie B takımlarından Parma, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için operasyon başlattı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Oyuncuyu bir süredir izleyen Parma'nın Diego Rossi için önümüzdeki günlerde masaya oturacağı ifade edildi.

JORGE JESUS'UN PRENSİ

Teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon oyuncuyu 7 resmi maçta ilk 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.