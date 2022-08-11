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Son dakika: Fenerbahçe, Slovacko engeline takılmadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

11.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Ümraniyespor maçından farklı bir kadro ile sahaya çıktığı karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler ve Mauricio Lemos, bu sezon ilk kez 11'de yer aldılar. İşte maçtan detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko deplasmanına çıktı. İlk maçtan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, rövanşta da çok zorlanmadı ve mücadeleden beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 56. dakikada Serdar Dursun ile 1-0 öne geçti. Slovacko, 58. dakikada Sasinka ile eşitliği sağladı.

Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık bir galibiyet alan Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından play-off turuna yükselen ekip oldu.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ

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Sarı - lacivertliler, play-off'ta Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

SERDAR DURSUN: SIU!

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Mücadelenin 56. dakikasında gelişen atakta rakip ceza alanın dışında topla buluşan Serdar Dursun, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevinci 'Siu'yu yaptı.

JORGE JESUS'TAN ROTASYON

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçına göre rotasyona gitti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı.

Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Fenerbahçe, 3-0'lık avantajla çıktığı Slovacko rövanş maçında Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Luan Peres, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun 11'i ile mücadele etti.

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia ve Joshua King yedek bekledi.

ARDA GÜLER, 10 NUMARALI FORMASIYLA İLK KEZ 11'DE

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı. Daha önce yıldız oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler terletecek. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmaya, Slovackolu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçın yapıldığı Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty, Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunuyor. Futbol maçları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılan stadyum, 8 bin 121 kişilik kapasitesiye sahip.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Çekya'da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı. Stat çevresinde toplanan Fenerbahçeliler, takımlarına şarkı ve marşlarla destek verdi. Statta ise Fenerbahçe formalı taraftarların fazlalığı dikkati çekti.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI FOTOĞRAFLARI

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