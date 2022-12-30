Son dakika: Fenerbahçelilerin sevgilisi ocak ayında dünya devine gidebilir! Miguel Crespo'ya yapılan teklif ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı iki yenilginin ardından 16. haftada konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yara sarmıştı. Sarı - lacivertlilerde hedeflenen şampiyonluk için yarış devam ederken, ocak ayı planlaması da sürüyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın özel talebiyle transfer ettiği ve geldiği günden bu yana üstüne koyarak performansını artıran Miguel Crespo için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon formunun zirvesinde yer alan ve sarı - lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli futbolcuyu isteyen kulüp ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; dünyaca ünlü kulüp Sevilla, Miguel Crespo'yu transfer etmek için harekete geçti.
Haberde İspanya La Liga ekibinin teklifinin 10+2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan gelen teklifi geri çevirdiği aktarılırken, İspanya temsilcisinin ikinci kez teklif yapacağı öğrenildi.