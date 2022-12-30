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Son dakika: Fenerbahçelilerin sevgilisi ocak ayında dünya devine gidebilir! Miguel Crespo'ya yapılan teklif ortaya çıktı...

30.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki maçlık yenilgi serisinin ardından 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle geri dönen sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Miguel Crespo, geçtiğimiz sezondan beri gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon formunun zirvesinde olan Portekizli orta saha için Sevilla'nın devreye girdiği ve yapılacak olan teklifin ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı iki yenilginin ardından 16. haftada konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yara sarmıştı. Sarı - lacivertlilerde hedeflenen şampiyonluk için yarış devam ederken, ocak ayı planlaması da sürüyor.

CRESPO'YA TEKLİF GELDİ

SICAK GELİŞME

SICAK GELİŞME

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın özel talebiyle transfer ettiği ve geldiği günden bu yana üstüne koyarak performansını artıran Miguel Crespo için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

O KULÜP ORTAYA ÇIKTI

O KULÜP ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon formunun zirvesinde yer alan ve sarı - lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli futbolcuyu isteyen kulüp ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; dünyaca ünlü kulüp Sevilla, Miguel Crespo'yu transfer etmek için harekete geçti.

10+2 MİLYON EURO

10+2 MİLYON EURO

Haberde İspanya La Liga ekibinin teklifinin 10+2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE REDDETTİ

FENERBAHÇE REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan gelen teklifi geri çevirdiği aktarılırken, İspanya temsilcisinin ikinci kez teklif yapacağı öğrenildi.

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