Son dakika: Fenerbahçelilerin sevgilisi ocak ayında dünya devine gidebilir! Miguel Crespo'ya yapılan teklif ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı iki yenilginin ardından 16. haftada konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yara sarmıştı. Sarı - lacivertlilerde hedeflenen şampiyonluk için yarış devam ederken, ocak ayı planlaması da sürüyor.