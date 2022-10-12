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  4. Son dakika: FIFA'dan Hatayspor için flaş karar! 2'de 2 ile başlamıştı, Volkan Demirel şokta

Son dakika: FIFA'dan Hatayspor için flaş karar! 2'de 2 ile başlamıştı, Volkan Demirel şokta

12.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... ;Geçtiğimiz günlerde Serkan Özbalta ile yollarını ayırarak takımın başına Volkan Demirel'i getiren Hatayspor FIFA'dan gelen kararla sarsılmış durumda. Son iki haftada aldığı 6 puanla yoluna devam eden Bordo-Beyazlılar, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, Pablo Santos'a olan borcunu ödemediği için transfer yasağına çarptırıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de takımın başına Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından son iki maçında aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Hatayspor'un başı dertte...

Bordo-Beyazlı ekipte kadroya katılan yabancı oyuncuların geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi sonucu, FIFA'dan başta çiçeği burnunda teknik direktör Volkan Demirel olmak üzere herkesi şoke eden bir karar geldi. Fanatik'in haberine göre; Hatayaspor'da 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi. Hatayspor, an itibarıyle borcu ödememesi durumunda bu süreçte kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacak.

BORÇ MİKTARI ŞAŞIRTTI

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Söz konusu sezonda Brezilyalı savunmacı Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etti.

DOSYA TFF'YE ULAŞTI!

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Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada 30 yaşındaki Pablo, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam ediyor.

2'DE 2 İLE BAŞLADI

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Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor ’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısıdna elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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