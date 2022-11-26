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  4. Son dakika: 'Futbolcunun ayartılması ve hatta daha ötesi!' Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut transferi için sert tepki!

Son dakika: 'Futbolcunun ayartılması ve hatta daha ötesi!' Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut transferi için sert tepki!

26.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan Onur Bulut ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Takımımda isterim" dediği oyuncu ile ilgili bir yazı yayımlayan sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig devi Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz gün transferle alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Sağ bek transferiyle ilgili konuşan Güneş, Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut ile ilgili gelen soruyu da yanıtlamıştı. Güneş'in transferle ilgili yaptığı konuşmanın ardından sarı - kırmızılı kulüpten çok sert bir açıklama geldi.

KAYSERİSPOR'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

"BURADA OLMASINI İSTERİM"

"BURADA OLMASINI İSTERİM"

Onur Bulut'u takımında görmek istediğini söyleyen Güneş, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim." demişti.

"ZORUNLU AÇIKLAMA"

"ZORUNLU AÇIKLAMA"

Bu sözlerin ardından Kayserispor Kulübü'nden "Zorunlu Açıklama" başlıklı bir yazı yayımlandı. Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"

"ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"

"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz."

"NEREDEN BAKILIRSA SORUNLU"

"NEREDEN BAKILIRSA SORUNLU"

"Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır."

"FUTBOLCUNUN AYARTILMASI..."

"FUTBOLCUNUN AYARTILMASI..."

"Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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