Son dakika: 'Futbolcunun ayartılması ve hatta daha ötesi!' Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut transferi için sert tepki!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig devi Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz gün transferle alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Sağ bek transferiyle ilgili konuşan Güneş, Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut ile ilgili gelen soruyu da yanıtlamıştı. Güneş'in transferle ilgili yaptığı konuşmanın ardından sarı - kırmızılı kulüpten çok sert bir açıklama geldi.