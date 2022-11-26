Son dakika: 'Futbolcunun ayartılması ve hatta daha ötesi!' Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut transferi için sert tepki!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig devi Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz gün transferle alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Sağ bek transferiyle ilgili konuşan Güneş, Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut ile ilgili gelen soruyu da yanıtlamıştı. Güneş'in transferle ilgili yaptığı konuşmanın ardından sarı - kırmızılı kulüpten çok sert bir açıklama geldi.
Onur Bulut'u takımında görmek istediğini söyleyen Güneş, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim." demişti.
Bu sözlerin ardından Kayserispor Kulübü'nden "Zorunlu Açıklama" başlıklı bir yazı yayımlandı. Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz."
"Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır."
"Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz."