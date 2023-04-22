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Son dakika: Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Liverpool'dan Florya'ya 'imza parasıyla' geliyor...

22.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Galatasaray, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak taraftarlarını sevindirmek ve liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı - kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü yıldız Roberto Firmino hamlesini bitirmek için kolları sıvadı. İşte Erden Timur önderliğinde yürütülen transferden detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek morallenen Galatasaray'da pazar günü oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligin flaş takımlarından biri olan Karagümrük'ü de mağlup ederek bitime kısa süre kala 1. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için de planlama yapıldı.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK GİRİŞİM

SEZON BAŞINDAKİ GİBİ...

SEZON BAŞINDAKİ GİBİ...

Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Galatasaray, yeni sezonda da benzer bir senaryoyu taraftarlarına yaşatmak istiyor.

FIRMINO HAREKATI

FIRMINO HAREKATI

Fanatik'in haberine göre sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen Roberto Firmino için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur harekete geçti.

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Daha önce bir görüşme daha yapılan Brezilyalı golcüyle Timur'un yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın Roberto Firmino'yu imza parasıyla ikna edeceği kaydedilirken, yıldız futbolcunun da Parçalı formayı giymeye çok sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 33 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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