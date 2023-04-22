Son dakika: Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Liverpool'dan Florya'ya 'imza parasıyla' geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek morallenen Galatasaray'da pazar günü oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligin flaş takımlarından biri olan Karagümrük'ü de mağlup ederek bitime kısa süre kala 1. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için de planlama yapıldı.
Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Galatasaray, yeni sezonda da benzer bir senaryoyu taraftarlarına yaşatmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen Roberto Firmino için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur harekete geçti.
Daha önce bir görüşme daha yapılan Brezilyalı golcüyle Timur'un yeniden bir araya geleceği ifade edildi.
Galatasaray'ın Roberto Firmino'yu imza parasıyla ikna edeceği kaydedilirken, yıldız futbolcunun da Parçalı formayı giymeye çok sıcak baktığı belirtildi.
Bu sezon Liverpool formasıyla 33 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.