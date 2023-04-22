Son dakika: Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Liverpool'dan Florya'ya 'imza parasıyla' geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek morallenen Galatasaray'da pazar günü oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligin flaş takımlarından biri olan Karagümrük'ü de mağlup ederek bitime kısa süre kala 1. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için de planlama yapıldı.