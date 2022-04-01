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Son dakika: Galatasaray'a talih kuşu kondu! ''Başkan bize Messi'yi getir...''

01.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberler: Galatasaraylılığı ile tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'daki seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan adayları hakkında bilgi veren ve en detay bilgileri paylaşan Altaylı'nın bu yazısı sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü. Özellikle Metin Öztürk ismine büyük heyecan duyan taraftarlar şimdiden seçim heyecanına girdi...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri... Gazeteci yazar Fatih Altaylı, Galatasaray'ın başkanlık süreci ile ilgili detayları kaleme aldı. Sosyal medyada gündem olan bu yazı taraftarların fikrine adeta yön verdi. Bazı taraftarlar espriyle karışık olarak Messi'yi bile istedi...

METİN ÖZTÜRK'TEN MESSI'Yİ İSTEDİLER

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Galatasaray taraftarı, Metin Öztürk'ün bütçesinin duyar duymaz transfer istemeye başladı. Bazı taraftarlar da Messi'yi isteyerek esprili bir şekilde tweetler attı...

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLACAK?

METİN ÖZTÜRK

METİN ÖZTÜRK
1. Metin Öztürk aday. Listesinden kimler var bilinmiyor adama adaylığı kesin ve çekilme ya da başkası ile birleşme niyeti yok. Listesindeki adayların 2 milyarlık bir serveti olduğunu söylüyormuş. Kulislerde öyle konuşuluyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

EŞREF HAMAMCIOĞLU
2. Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı. Uzun süre nabız yokladı, destek aradı. 1 ay kadar önce Dursun Özbek’e gidip destek istemiş. Nasıl bir destek diye soracak olursanız 20 milyon dolarlık bir destek. Dursun Özbek de kendisine “Bu parayı verdikten sonra niye sana vereyim. Ben aday olurum” demiş. Kulübün mali sıkıntılarını ve günlük harcamalarını nasıl halledeceğini soranlara, “Başkaları nasıl hallediyorsa ben de öyle ederim” diyormuş.

İNAN KIRAÇ & EŞREF HAMAMCIOĞLU

İNAN KIRAÇ & EŞREF HAMAMCIOĞLU
Ünal Aysal da “Eşref olur mu?” diye sağa sola soruyormuş. Eşref Hamamcıoğlu asıl olarak İnan Kıraç’ın desteklediği bir adaydı geçen seçimde. Ama bu destek parasal değil, sözeldi. Bu dönem yine Cemiyet’in adayı gibi görünüyor.

DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK
3. Dursun Özbek de, aday olmayı istiyor ama yarışa girmek istemiyor. Bütün adayları ve kulüp üyesi güçlü isimleri tek çatı altında toplayıp, 3 yıl başkanlık yapmak istiyor. “Param var. Hazırım ama seçim yarışına girmem” diyor. Yine de belli olmaz. Gelen gideni çok. Abdürrahim Albayrak da, Rezan Epözdemir de onun yanında. Işıtan Gün’ü Burak Elmas’ın listesine sokan Sportif AŞ yönetici Ural Aküzüm de Dursun Özbek’e yanlamaya çalışıyor dedikoduları var. Seçime girerse, en güçlü aday olabilir ama Hamamcıoğlu ile Özbek çekişmesinden Metin Öztürk aradan sıyrılabilir.

ÜNAL AYSAL

ÜNAL AYSAL
4. Ünal Aysal, Galatasaray’ın önde gelen isimleri ile görüşüyor ama aday olma arzusu yok. Zaten mali zorluklar nedeniyle yarıda bırakıp gitmişti. Bugün aynı zorluklar mevcut ve bu kez kulübün mali olarak eli kolu da bağlı. Kendi işleri de iyi gitmedi ne yazık ki. Şirketlerinin bankalarla başı dertte. Asla girmez. Oyun kurucu olmak arzusunda ama camiada böyle bir özelliği yok. Zannederim gündemde olmak istiyor.
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Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Altaylı Lionel Messi son dakika haberi
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