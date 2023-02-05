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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe'ye yanıt!

05.02.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Dursun Özbek şampiyonluk değerlendirmesinde bulunurken, Fenerbahçe'ye de yanıt verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmada bordo-mavililer 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini güçlendirmeyi başardı.

Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta da galip gelerek zor bir istatistiğe imza atan Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek kameraların karşısına geçti.

Alınan bu galibiyetten ötürü takımını kutlayan Özbek, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adalet çağrısına da yanıt verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

Taraftarımıza teşekkür ederim. Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri buradaydı. Onları ağırladık.

Güzel ve örnek bir maç oldu. Her iki takıma da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca teknik ekibe ve oyuncularıma teşekkür ederim. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönmesini bildik. 3 puanı aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ!"

"DÜŞMAN DEĞİLİZ!"

Biz düşman değiliz! Aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız! Aynı hamurdan yapıldık.

SORUN VAR; BUNU ÇÖZELİM!

SORUN VAR; BUNU ÇÖZELİM!

Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE KONUŞALIM

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE KONUŞALIM

Herkes için adaletin sağlanacağı yer; Kulüpler Birliği Vakfı. Tüm kulüp başkanlarına sesleniyorum. Bunu orada konuşalım.

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