SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe'ye yanıt!

SORUN VAR; BUNU ÇÖZELİM!

Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın.