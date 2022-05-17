SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Son dakika: Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

17.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve önce teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmıştı. Sezonun bitimine 1 hafta kala sarı - kırmızılılarda ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim yaşanacak. Seçim heyecanı yaşayan sarı kırmızılılar, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak.

GALATASARAY'DA 13 VEDA GELİYOR

TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK!

TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK!
Domenec Torrent her ne kadar İstanbul'u çok sevdiğini söylese de yeni yönetim İspanyol hoca ile devam etmeyecek. 58 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme fesih görüşmeleri yapılacak ve kontratı sona erdirilecek.

AVRUPA'NIN RADARINDA!

AVRUPA'NIN RADARINDA!
Öte yandan Aslan, bonservis geliri elde edebileceği futbolcularına ciddi teklifler gelmesi halinde satışa onay verecek. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Mostafa Mohamed ve Nelsson gibi isimler Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından 13 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Ayrılacak olan isimlerden birinin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda olduğu öne sürülüyor. İşte ayrılması gündeme gelen o isimler ve peşlerindeki takımlar...

KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunuyor. Dev kulüpleri peşine takan genç futbolcu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

MUSTAFA MUHAMMED

MUSTAFA MUHAMMED
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüne Fransa'dan Toulouse ve İtalya'dan Atalanta kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'den 8 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Kulüplerin anlaşması halinde genç futbolcunun transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

VICTOR NELSSON

VICTOR NELSSON
Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiltere'den Aston Villa ve Bournemouth'un yanı sıra İspanya'dan Sevilla'nın Danimarkalı stopere kanca attığı belirtildi. 7 milyon euro'ya kadroya katılan 23 yaşındaki stoperden ciddi bir bonservis geliri bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Babel'den yönetime, takım arkadaşlarına ve taraftarlara ağır sözler!

Babel'den yönetime, takım arkadaşlarına ve taraftarlara ağır sözler!

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Eski futbolcunun trajik ölümü kameraya yansıdı!

Eski futbolcunun trajik ölümü kameraya yansıdı!

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.