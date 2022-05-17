Son dakika: Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim yaşanacak. Seçim heyecanı yaşayan sarı kırmızılılar, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak.

GALATASARAY'DA 13 VEDA GELİYOR

TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK! Domenec Torrent her ne kadar İstanbul'u çok sevdiğini söylese de yeni yönetim İspanyol hoca ile devam etmeyecek. 58 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme fesih görüşmeleri yapılacak ve kontratı sona erdirilecek.

AVRUPA'NIN RADARINDA! Öte yandan Aslan, bonservis geliri elde edebileceği futbolcularına ciddi teklifler gelmesi halinde satışa onay verecek. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Mostafa Mohamed ve Nelsson gibi isimler Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından 13 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Ayrılacak olan isimlerden birinin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda olduğu öne sürülüyor. İşte ayrılması gündeme gelen o isimler ve peşlerindeki takımlar...

KEREM AKTÜRKOĞLU Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunuyor. Dev kulüpleri peşine takan genç futbolcu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

MUSTAFA MUHAMMED Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüne Fransa'dan Toulouse ve İtalya'dan Atalanta kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'den 8 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Kulüplerin anlaşması halinde genç futbolcunun transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.