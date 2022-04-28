SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Bu isimler, gelecek sezonda yoklar...

Son dakika: Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Bu isimler, gelecek sezonda yoklar...

28.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da sezon sonunda transferde büyük bir hareketlilik bekleniyor. 9 oyuncusunun sözleşmesi sona erecek olan sarı - kırmızılılarda yeni yönetimle birlikte kadroda büyük bir temizlik yaşanacak. Kiralık isimlerin ise bonservislerinin alınması beklenmiyor.

Son dakika haberleri: Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, özellikle Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, performansında düşüklük yaşanan futbolcuları gelecek sezon takımda görmek istemediklerini sosyal medyadan belirtmeye devam ediyor. Galatasaray'da kiralıklarla birlikte 9 ismin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek ve vedalar gerçekleşecek.

İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANACAK OLAN AYRILIKLAR;

SEZON SONUNDA GALATASARAY'A VEDA EDECEK İSİMLER

FATİH ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK
Geçtiğimiz sezon geldiği Galatasaray'da 2 yılda sadece 13 maça çıkabilen Fatih Öztürk'ün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 35 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı denge bozukluğu sakatlığı nedeniyle futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

SOFIANE FEGHOULI

SOFIANE FEGHOULI
Kadroda maaşı en yüksek olan oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli ile görüşen Galatasaray Yönetimi, Cezayirli futbolcudan indirim talep etti. Bu teklife sıcak yaklaşmayan Feghouli, sözleşmesinin sonunda sarı - kırmızılı takımdan ayrılacak.

SEMİH KAYA

SEMİH KAYA
Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan 'yuvasına' dönen Semih Kaya, Galatasaray ile yarım sezonluk sözleşme imzalamıştı. Takıma 'ağabeylik' yapması için getirilen Kaya ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

RYAN BABEL

RYAN BABEL
İlerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle taraftarların kadroda görmek istemediği Ryan Babel de sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyecek isimler arasında yer alıyor.

ARDA TURAN

ARDA TURAN
Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan ile sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilenmiş ancak tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Turan'ın antrenörlüğe adım atması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"

Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Anderson Talisca hediyesiyle geliyor!

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Anderson Talisca hediyesiyle geliyor!

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in planı ortaya çıktı! Kalacak mı, gidecek mi?

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in planı ortaya çıktı! Kalacak mı, gidecek mi?

Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu!

Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.