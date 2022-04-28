Son dakika: Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Bu isimler, gelecek sezonda yoklar...

Son dakika haberleri: Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, özellikle Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, performansında düşüklük yaşanan futbolcuları gelecek sezon takımda görmek istemediklerini sosyal medyadan belirtmeye devam ediyor. Galatasaray'da kiralıklarla birlikte 9 ismin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek ve vedalar gerçekleşecek. İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANACAK OLAN AYRILIKLAR;

SEZON SONUNDA GALATASARAY'A VEDA EDECEK İSİMLER

FATİH ÖZTÜRK Geçtiğimiz sezon geldiği Galatasaray'da 2 yılda sadece 13 maça çıkabilen Fatih Öztürk'ün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 35 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı denge bozukluğu sakatlığı nedeniyle futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

SOFIANE FEGHOULI Kadroda maaşı en yüksek olan oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli ile görüşen Galatasaray Yönetimi, Cezayirli futbolcudan indirim talep etti. Bu teklife sıcak yaklaşmayan Feghouli, sözleşmesinin sonunda sarı - kırmızılı takımdan ayrılacak.

SEMİH KAYA Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan 'yuvasına' dönen Semih Kaya, Galatasaray ile yarım sezonluk sözleşme imzalamıştı. Takıma 'ağabeylik' yapması için getirilen Kaya ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

RYAN BABEL İlerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle taraftarların kadroda görmek istemediği Ryan Babel de sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyecek isimler arasında yer alıyor.