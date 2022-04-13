Son dakika: Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselse de bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentisinin çok altında kalmıştı. Sezona teknik direktör Fatih Terim'le birlikte 'gençlik projesi' kapsamında birçok yeni transferle başlayan başkan Burak Elmas'ın planı tutmadı. Galatasaray'da gençlik projesi adıyla yola çıkılan oyuncuların performansı hayal kırıklığı yaratırken, ayrılan oyuncuların çizdiği grafik parmak ısırttı. İŞTE İSİM İSİM VERİLER

GALATASARAY'DA 'PROJE' AŞISI TUTMADI!

BARIŞ ALPER YILMAZ Sezon başında birçok Süper Lig kulübünün de peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz'ın tercihi Galatasaray olmuştu. Keçiörengücü'nden 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Büyük beklentilerle geldiği sarı - kırmızılı kulüpte performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer alan Barış Alper, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta skora katkıda bulunamadı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Yılmaz için gelecek yönetimin ne karar vereceği merak konusu.

BERKAN KUTLU Galatasaray'a Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Berkan Kutlu; Süper Lig'de çıktığı 29 maçta gol katkısı verememesiyle eleştiri toplarken, sadece 2 asist yaparak sınıfı geçemeyen isimler arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, burada da skora bir katkı yapamadı. Sarı - kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmesi bulunan Kutlu'nun yeni sezonda takımda olması bekleniyor ancak ilk 11'de forma giymesinin zor olduğu düşünülüyor.

ALEXANDRU CICALDAU Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6.5 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer edilen Alexandru Cicaldau, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi. Fatih Terim döneminde daha efektif bir rol oynadığı görülen Cicaldau, Torrent sonrasında ise form düşüklüğü yaşadı. Avrupa sahnesinde 7 maça çıkan Rumen futbolcu, o arenada da 1 gol - 1 asistle oynadı ancak beklentisi yüksek olan camiada hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle İtalyan kulüplerinden tekliflerin geldiği iddia edilen Cicaldau ise Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. 24 yaşındaki futbolcunun geleceğini yeni yönetim belirleyecek.

HALİL DERVİŞOĞLU Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve Fatih Terim'in as oyuncularından olan Halil Dervişoğlu, bu sezon başında Brentford'dan ön alım hakkıyla bir kez daha kiralanmıştı. Gösterdiği performans büyük bir hayal kırıklığı ve eleştiriye neden olan Dervişoğlu Süper Lig'de 23 maçta görev yaparken, 3 gol - 1 asistlik bir grafik sergiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta skora etki edemeyen Halil, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 1 maçta 1 gol attı. Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nun bonservisini alması beklenmiyor.