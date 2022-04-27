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Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...

27.04.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş yapılanıyor. Bu yıl vasatın altında bir performansla alt sıralarda kalan cimbom, önümüzdeki yıl kuracağı kadroyla şampiyonluğa oynamak istiyor. Avrupa kupalarına katılma şansını zorlayan sarı-kırmızılılar ligdeki konuma göre transfer bütçesini şekillendirecek. Galatasaray'a önümüzdeki sezon gelecek oyuncular şimdiden belli olmuş durumda. İşte tam liste...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak ayrılan futbolcuların bazıları takıma kazandırılarak gelecek yıl şampiyonluk yarışında katkı sağlayacak. İşte o liste...

GERİ GELİYORLAR!

FEDAKARLIĞI TAKDİR GÖRDÜ

FEDAKARLIĞI TAKDİR GÖRDÜ
Ara transfer döneminde yabancı takviyesine yer açılabilmesi adına sözleşmesinin geçici feshini kabul eden Mbaye Diagne de takıma tekrar katılacak. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz günlerde Florya'ya döndü ve yeniden çalışmalara başladı. Sezon bitiminde Sarı-Kırmızılılar Senegalli golcüyle yeniden sözleşme imzalayacak. Diagne'nin imza sonrası takımda kalıp kalmayacağı ise yeni yönetim, yeni hoca ve olası transfer tekliflerine göre belirlenecek.

MERAKLA BEKLENİYORLAR

MERAKLA BEKLENİYORLAR
Arap kulübü Al-Taawoun'a satın alma opsiyonuyla gönderilen Luyindama, Giresun'da uzun süre kadro dışı kalan Emre Taşdemir, Göztepe'deki performansı beğenilmeyen Aytaç Kara ve Eyüp'e kiralanan Oğulcan Çağlayan ile Sekidika da Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan diğer oyuncular. Bu isimler hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor.

ÇOK PİŞMAN ETTİ

ÇOK PİŞMAN ETTİ
Kiralık oyuncular arasında bu sezon yıldızını parlatan oyunculardan biri de kaleci Okan Kocuk. Özellikle tam da Muslera sakatlandığında, Giresun'da müthiş kurtarışlara imza atan, penaltı üstüne penaltı çıkaran 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray kadrosunda yer almaması, o dönem tartışmalara yol açmıştı. Sezon bitiminde Florya'ya dönecek olan Okan, bu kez Muslera'yı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

MARCAO DA GİDERSE...

MARCAO DA GİDERSE...
Belçika takımı Charleroi'ye kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı. 1.94'lük solak savunmacı, Marcao'nun olası satışı halinde, yaz kampında denenerek ilk 11'e dahil edilmesi muhtemel oyunculardan biri. 21 yaşındaki futbolcu, lig ve kupada çıktığı 34 maçta 8 gol 14 asistlik performansa imza attı. Sağ kanatta görev yapan solak yetenek, yeni sezonda Galatasaray'daki formasını kimselere kaptırmayacak gibi görünüyor.

FORMANIN İLK ADAYI O

FORMANIN İLK ADAYI O
Sezonun en flaş ismi kuşkusuz Yunus Akgün'dü. Geçen sezon Adana Demir'in Süper Lig'e yükselmesinde büyük payı olan isimlerden Yunus, bu sezon da kiralık gittiği takımında çok önemli istatistikler yakaladı.
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Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne son dakika haberi
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