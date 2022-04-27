Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak ayrılan futbolcuların bazıları takıma kazandırılarak gelecek yıl şampiyonluk yarışında katkı sağlayacak. İşte o liste...

GERİ GELİYORLAR!

FEDAKARLIĞI TAKDİR GÖRDÜ Ara transfer döneminde yabancı takviyesine yer açılabilmesi adına sözleşmesinin geçici feshini kabul eden Mbaye Diagne de takıma tekrar katılacak. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz günlerde Florya'ya döndü ve yeniden çalışmalara başladı. Sezon bitiminde Sarı-Kırmızılılar Senegalli golcüyle yeniden sözleşme imzalayacak. Diagne'nin imza sonrası takımda kalıp kalmayacağı ise yeni yönetim, yeni hoca ve olası transfer tekliflerine göre belirlenecek.

MERAKLA BEKLENİYORLAR Arap kulübü Al-Taawoun'a satın alma opsiyonuyla gönderilen Luyindama, Giresun'da uzun süre kadro dışı kalan Emre Taşdemir, Göztepe'deki performansı beğenilmeyen Aytaç Kara ve Eyüp'e kiralanan Oğulcan Çağlayan ile Sekidika da Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan diğer oyuncular. Bu isimler hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor.

ÇOK PİŞMAN ETTİ Kiralık oyuncular arasında bu sezon yıldızını parlatan oyunculardan biri de kaleci Okan Kocuk. Özellikle tam da Muslera sakatlandığında, Giresun'da müthiş kurtarışlara imza atan, penaltı üstüne penaltı çıkaran 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray kadrosunda yer almaması, o dönem tartışmalara yol açmıştı. Sezon bitiminde Florya'ya dönecek olan Okan, bu kez Muslera'yı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

MARCAO DA GİDERSE... Belçika takımı Charleroi'ye kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı. 1.94'lük solak savunmacı, Marcao'nun olası satışı halinde, yaz kampında denenerek ilk 11'e dahil edilmesi muhtemel oyunculardan biri. 21 yaşındaki futbolcu, lig ve kupada çıktığı 34 maçta 8 gol 14 asistlik performansa imza attı. Sağ kanatta görev yapan solak yetenek, yeni sezonda Galatasaray'daki formasını kimselere kaptırmayacak gibi görünüyor.