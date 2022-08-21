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Son dakika! Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi şok! Ayrılıyor...

21.08.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının kadrosunda düşünmediği 5 oyuncuyla yakın zamanda yolların ayrılacağı öğrenildi. Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutsuz eden Okan Buruk, istemediği oyuncuları takımdan göndererek bütçede rahatlama yaratacak.

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi fişi çekiyor. Takımda performansından memnun kalmadığı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı toplantı sonrası isimleri verdi. Yapılacak olası transferler için bütçe açmayı planlayan Okan Buruk'un bu hamlesi sonrası sarı-kırmızılı yönetimin eli rahatlayabilir.

İŞTE GİDECEK OYUNCULAR

LUYINDAMA

LUYINDAMA
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk isim Luyindama. Okan Buruk'un kesinlikle takımda düşünmediği stoper için gelen her teklif değerlendirilecek.

BERKAN KUTLU

BERKAN KUTLU
Galatasaray'da taraftarlar tarafından da sıklıkla eleştirilen Berkan Kutlu'nun transferi için oyuncuya kolaylık sağlanacak. Berkan'ın ya kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine karar verildi.

CICALDAU

CICALDAU
Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Cicaldau, beklenen performansı veremeyince Okan Buruk tarafından bileti kesildi.

ÖMER BAYRAM

ÖMER BAYRAM
İlerleyen yaşı ve disiplinsiz davranışlarından sonra Okan Buruk tarafından transfer listesine konan Ömer Bayram, bonservis bedeli olmadan gönderilmeye çalışılıyor.
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