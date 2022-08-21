Son dakika! Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi şok! Ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi fişi çekiyor. Takımda performansından memnun kalmadığı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı toplantı sonrası isimleri verdi. Yapılacak olası transferler için bütçe açmayı planlayan Okan Buruk'un bu hamlesi sonrası sarı-kırmızılı yönetimin eli rahatlayabilir.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk isim Luyindama. Okan Buruk'un kesinlikle takımda düşünmediği stoper için gelen her teklif değerlendirilecek.

BERKAN KUTLU

Galatasaray'da taraftarlar tarafından da sıklıkla eleştirilen Berkan Kutlu'nun transferi için oyuncuya kolaylık sağlanacak. Berkan'ın ya kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine karar verildi.