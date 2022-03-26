Son dakika: Galatasaray'daki gerçek ortaya çıktı! İsim isim ödenen paralar...

Son dakika: Galatasaray, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretleri açıkladı. Oyuncular için ödenen toplam bonservis bedelinin yaklaşık 454 milyon TL'yi bulması, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
İŞTE İSİM İSİM YAPILAN ÖDEMELER
GALATASARAY'DA TRANSFER MALİYETİ
EMRE AKBABA
Maaş: 21/22 sezonu 8.5 milyon TL/
22/23 sezonu 9.5 milyon TL/
Menajer tutarı: 1.8 milyon TL
ARDA TURAN
Maaş: 8 milyon TL/
Menajer tutarı: 0 TL
BARIŞ ALPER YILMAZ
Bonservis: 21 milyon TL/
Maaş: 5 milyon TL/
Menajer tutarı: 500 bin TL
ALEXANDRU CICALDAU
Bonservis: 6.5 milyon euro/
Maaş: 800 bin euro/
Menajer tutarı: 400 bin euro
SACHA BOEY
Bonservis bedeli: 1.150 milyon euro
Maaş: 480 bin euro
Menajer tutarı: 200 bin euro
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