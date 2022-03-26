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Son dakika: Galatasaray'daki gerçek ortaya çıktı! İsim isim ödenen paralar...

26.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ortaya çıkan gerçek, sarı - kırmızılı taraftarları şoke etti. Başkan Burak Elmas döneminde transfer edilen oyunculara yaklaşık 454 milyon TL'lik bonservis bedeli ödenmesi, şaşkınlıkla karşılandı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretleri açıkladı. Oyuncular için ödenen toplam bonservis bedelinin yaklaşık 454 milyon TL'yi bulması, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İŞTE İSİM İSİM YAPILAN ÖDEMELER

GALATASARAY'DA TRANSFER MALİYETİ

EMRE AKBABA

EMRE AKBABA
Maaş: 21/22 sezonu 8.5 milyon TL/ 22/23 sezonu 9.5 milyon TL/ Menajer tutarı: 1.8 milyon TL

ARDA TURAN

ARDA TURAN
Maaş: 8 milyon TL/ Menajer tutarı: 0 TL

BARIŞ ALPER YILMAZ

BARIŞ ALPER YILMAZ
Bonservis: 21 milyon TL/ Maaş: 5 milyon TL/ Menajer tutarı: 500 bin TL

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Bonservis: 6.5 milyon euro/ Maaş: 800 bin euro/ Menajer tutarı: 400 bin euro

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Bonservis bedeli: 1.150 milyon euro Maaş: 480 bin euro Menajer tutarı: 200 bin euro
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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