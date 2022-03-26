Son dakika: Galatasaray'daki gerçek ortaya çıktı! İsim isim ödenen paralar...

Son dakika: Galatasaray, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretleri açıkladı. Oyuncular için ödenen toplam bonservis bedelinin yaklaşık 454 milyon TL'yi bulması, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İŞTE İSİM İSİM YAPILAN ÖDEMELER

GALATASARAY'DA TRANSFER MALİYETİ

EMRE AKBABA Maaş: 21/22 sezonu 8.5 milyon TL/ 22/23 sezonu 9.5 milyon TL/ Menajer tutarı: 1.8 milyon TL

ARDA TURAN Maaş: 8 milyon TL/ Menajer tutarı: 0 TL

BARIŞ ALPER YILMAZ Bonservis: 21 milyon TL/ Maaş: 5 milyon TL/ Menajer tutarı: 500 bin TL

ALEXANDRU CICALDAU Bonservis: 6.5 milyon euro/ Maaş: 800 bin euro/ Menajer tutarı: 400 bin euro