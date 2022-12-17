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Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imza için İstanbul'a geldi!

17.12.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyip, sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutan Berke Özer'den flaş bir hamle geldi. Ali Koç’un Fenerbahçe’deki ilk transferi olan Berke Özer, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Türkiye'den üç takımın istediği bilinen genç file bekçisi için en kuvvetli adayın Galatasaray olduğu iddia edildi. Özer'in yapılacak görüşmelerin ardından ocak ayında imzayı atması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 11 Temmuz 2018 tarihinde Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olarak dikkat çeken Berke Özer, sezon başında sözleşmesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutmuştu. Burada aradığını bulamayan ve sadece 2 maça çıkabilen Özer, Türkiye'ye geri dönmeyi kafasına koydu.

İMZA İÇİN GELDİ

BERKE ÖZER'DE SICAK GELİŞME

BERKE ÖZER'DE SICAK GELİŞME

Portimonense'den ayrılıp, kendisine yeni bir kulüp bulmak isteyen Berke Özer için sıcak bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A AYAK BASTI

İSTANBUL'A AYAK BASTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç file bekçisi, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

TALİPLERİ

TALİPLERİ

Haberde Özer'i Türkiye'den üç kulübün istediği kaydedildi.

EN KUVVETLİ ADAY GALATASARAY

EN KUVVETLİ ADAY GALATASARAY

Öte yandan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kadroya yerli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bu transferde en kuvvetli aday olduğu iddia edildi.

OCAK AYINDA İSTENİYOR

OCAK AYINDA İSTENİYOR

Özer ile görüşecek kulüpler arasında yer alan sarı - kırmızılıların ocak ayında imzayı attırmak istediği belirtildi.

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