Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imza için İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: 11 Temmuz 2018 tarihinde Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olarak dikkat çeken Berke Özer, sezon başında sözleşmesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutmuştu. Burada aradığını bulamayan ve sadece 2 maça çıkabilen Özer, Türkiye'ye geri dönmeyi kafasına koydu.