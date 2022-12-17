Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imza için İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: 11 Temmuz 2018 tarihinde Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olarak dikkat çeken Berke Özer, sezon başında sözleşmesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutmuştu. Burada aradığını bulamayan ve sadece 2 maça çıkabilen Özer, Türkiye'ye geri dönmeyi kafasına koydu.
Portimonense'den ayrılıp, kendisine yeni bir kulüp bulmak isteyen Berke Özer için sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç file bekçisi, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Haberde Özer'i Türkiye'den üç kulübün istediği kaydedildi.
Öte yandan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kadroya yerli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bu transferde en kuvvetli aday olduğu iddia edildi.
Özer ile görüşecek kulüpler arasında yer alan sarı - kırmızılıların ocak ayında imzayı attırmak istediği belirtildi.