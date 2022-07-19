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Son dakika Galatasaray haberi: Kazımcan Karataş Pardubice maçında taraftarı mest etti! "Beşiktaş'a iyi ki çalım atmışız"

19.07.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, son oynadığı hazırlık mücadelesinde Çekya ekiplerinden Pardubice ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelede boy gösterirken, bir dönem Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği ancak Galatasaray'a kaptırdığı genç oyuncu Kazımcan Karataş performansıyla taraftarları mest etti. İşte detaylar...

Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray düzenlenen dördüncü hazırlık mücadelesinde Çekya ekibi Pardubice ile golsüz berabere kaldı. Yeni hocası Okan Buruk ile çıktığı 4 karşılaşmadan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Aslan, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken, son oynanan Pardubice maçında yeni transferlerden Kazımcan Karataş'ın performansı taraftarın yanı sıra, yönetimi de mest etti.

DİREĞE TAKILDI!

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(Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

Karşılaşmanın 43. dakikasında sol taraftan gelişen atakta Oğulcan Çağlayan'a şık bir orta yapan 19 yaşındaki oyuncu Sarı-Kırmızılı formayla ilk asistini yapmaya oldukça yaklaşırken, Oğulcan'ın vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

"İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk da konuşmasında genç oyuncu için ayrı bir parantez açarken, "Özellikle Kazımcan gidiş ve gelişiyle sol bekte bizim için iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Morutan genelde hep kenarda kullanılmıştı, merkezde denedik. Zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyisini yapabilir, o yeteneği var. Onu da zaman içinde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR MEST OLDU!

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Mücadelenin ardından da konuşulan isim olmayı başaran Kazımcan Karataş, performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların da büyük beğenisini topladı. Bazı taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda "Bu sene sol bek belli" yorumunda bulunurken, bazı taraftarlar "Beşiktaş'a iyi ki çalım atmışız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIM!

Altay formasıyla Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için, Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'un transfer olması sonrası Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyordu. 19'luk yıldız oyuncuda mutlu sona ulaşan Galatasaray olmuştu.

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transfer Okan Buruk son dakika haberi kazımcan karataş
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