Son dakika: Galatasaray ile aynı senaryo mu olacak? Inter'den Fenerbahçe'ye Barcelona ikramı! Sarı - lacivertliler için Rennes maçının önemi bir kat daha arttı! Muhtemel rakipler için büyük fırsat...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe için kritik viraj! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Inter, Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi Inter'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Inter, bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Bayern Münih'in de daha önce gruptan çıkmayı garantilemesinin ardından Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
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FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A BARCELONA FIRSATI
GEÇEN SEZON GALATASARAY İLE EŞLEŞMİŞTİ
Üst üste iki sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalan İspanya La Liga devi, geçtiğimiz sezon grubunu lider bitiren Galatasaray ile eşleşmişti.
ÇEYREK FİNALE KALMIŞTI
Barcelona, sarı - kırmızılılar ile oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlik, ikinci maçtan ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve çeyrek finale kalmıştı.
BENZER BİR SENARYO GERÇEKLEŞEBİLİR
Bu sezon da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Barcelona yine bir Türk takımıyla karşı karşıya gelebilir.
RENNES MAÇININ ÖNEMİ ARTTI
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, perşembe günü Rennes ile çok kritik bir maça çıkacak.
YENERSE LİDER BİTİRECEK
Daha önce bir üst tura yükselmeyi garantileyen sarı - lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda grubunu lider olarak bitirecek.