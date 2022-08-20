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Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi ve Eden Hazard için gözünü kararttı! İşte Aslan'ın yeni planı...

20.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken ve kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ile bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katan Galatasaray, parolayı mutlak şampiyonluk olarak belirledi. Sarı - kırmızılıların bu hedefi doğrultusunda transferlerine devam etmesi ve yıldız isimleri kadrosuna katması bekleniyor. Galatasaray'da gündeme gelen Mauro Icardi ve Eden Hazard isimleri için yeni plan belirlendi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e flaş transferlerle giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hamleler devam ediyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i dahil eden sarı - kırmızılılar, dünyaca ünlü iki yıldızı daha transfer etmek için yeni bir operasyon başlattı.

GALATASARAY'DA SEFERBERLİK

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Galatasaray, Real Madrid'den Eden Hazard ve PSG'den Mauro Icardi transferleri için seferberlik ilan etti.

ERDEN TİMUR TAM DESTEK ALDI

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Transfer operasyonunu sürdüren başkan vekili Erden Timur'un, başkan Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği son görüşmede her iki yıldız için de tüm şartları zorlama konusunda destek ve yetki aldığı ifade edildi.

Timur'un her iki oyuncuyla da son derece pozitif temaslarda bulunduğu ancak kulüplerin futbolcuları göndermek için olumlu düşünceleri olsa da maddi açıdan yüksek taleplerde bulundukları öğrenildi.

Özbek'le yaptığı görüşme sonrası Erden Timur, Real Madrid ve PSG yetkilileriyle tekrar bir araya gelerek özellikle maaşların bir bölümünün karşılanması noktasında daha yapıcı bir öneri sunmayı hedefliyor.

EN CİDDİ İLGİLENEN GALATASARAY

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İspanyol basınına göre; Eden Hazard'ın yıllık ücretinin 4 milyon euro'luk kısmının karşılanması halinde Real Madrid, Belçikalı yıldızı kiralama konusunda herhangi bir sorun çıkarmayacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bedelsiz olarak kiralanması gündemde. Kontrata herhangi bir satın alma opsiyonunun eklenmesi beklenmiyor.

ASLAN'IN HAZARD TEKLİFİ

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Galatasaray'ın yaptığı son teklifin ise 3 milyon euro bandında olduğu ifade ediliyor. Erden Timur'un yapılması planlanan yeni teklifi en kısa sürede İspanyol devine ileteceği aktarıldı. Önceki gün AS gazetesinde yer alan manşette, Hazard'ın en ciddi talibinin Galatasaray olduğu belirtilmişti.

MAURO ICARDI'DE SON DURUM

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Mauro Icardi de tıpkı Eden Hazard gibi astronomik rakamlar karşılığında kariyerine devam ediyor. PSG'nin yıldız futbolcuyu kiralama konusunda herhangi bir bedel talep etmemesi, Aslan'ın iştahını kabartıyor. Ancak Fransız devi, 29 yaşındaki santrforun maaşının karşılanmasıyla ilgili Galatasaray'dan daha fazlasını bekliyor.

TRANSFERİN BEDELİ

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Fransaız basınına göre; transferin bedeli, 6 milyon Euro civarında... Galatasaray ise maksimum 4 milyon euro bandında bir yıllık ücretle harekatı bitirmeyi hedefliyor. Tarafların son pazarlıkları yapmak üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öne sürüldü. (Fanatik)

EDEN HAZARD FOTOĞRAFLARI

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