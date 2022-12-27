Son dakika: 'Galatasaray, transferi bitirdi!' İşte Aslan'ın ocak ayındaki ilk imzası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetmişti. Bu skorun ardından Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer için de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, orta saha bölgesi için yönetimden transfer talep etti.
Buruk ile Galatasaray gözlemcilerinin onay verdiği Branco van den Boomen'in kendisi ve kulübü Toulouse ile görüşen sarı - kırmızılılar, kurulan ilk temastan olumlu sonuç almıştı.
Hollanda basınının haberine göre; iki takımın oynadığı hazırlık maçı öncesinde yapılan görüşmenin resmiyete döküleceği ve transferin ocak ayında biteceği ifade edildi.
Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlükle ayrıldığı Toulouse maçında sahaya çıkan Branco van den Boomen 78 dakika görev aldı.
Sarı - kırmızılı kulübün, Toulouse ile anlaşılamaması durumunda oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyeceği ifade edildi.