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Son dakika: 'Galatasaray, transferi bitirdi!' İşte Aslan'ın ocak ayındaki ilk imzası...

27.12.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 15. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuştu. Tam 662 gün sonra bu başarıyı tekrar eden sarı - kırmızılılar, transferde de kolları sıvamış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmaya planlayan Galatasaray'ın gündemine Branco van den Boomen gelmişti. Hollanda basını, oyuncunun transferini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetmişti. Bu skorun ardından Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer için de flaş gelişmeler yaşanıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ

OKAN BURUK İSTEDİ

OKAN BURUK İSTEDİ

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, orta saha bölgesi için yönetimden transfer talep etti.

İLK TEMAS OLUMLU GEÇMİŞTİ

İLK TEMAS OLUMLU GEÇMİŞTİ

Buruk ile Galatasaray gözlemcilerinin onay verdiği Branco van den Boomen'in kendisi ve kulübü Toulouse ile görüşen sarı - kırmızılılar, kurulan ilk temastan olumlu sonuç almıştı.

OCAK AYINDA İMZALIYOR

OCAK AYINDA İMZALIYOR

Hollanda basınının haberine göre; iki takımın oynadığı hazırlık maçı öncesinde yapılan görüşmenin resmiyete döküleceği ve transferin ocak ayında biteceği ifade edildi.

GALATASARAY'A KARŞI OYNADI

GALATASARAY'A KARŞI OYNADI

Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlükle ayrıldığı Toulouse maçında sahaya çıkan Branco van den Boomen 78 dakika görev aldı.

EĞER ANLAŞILAMAZSA...

EĞER ANLAŞILAMAZSA...

Sarı - kırmızılı kulübün, Toulouse ile anlaşılamaması durumunda oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyeceği ifade edildi.

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