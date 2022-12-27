Son dakika: 'Galatasaray, transferi bitirdi!' İşte Aslan'ın ocak ayındaki ilk imzası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetmişti. Bu skorun ardından Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer için de flaş gelişmeler yaşanıyor.