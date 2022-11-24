Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera, Dünya Kupası'na şaşkınlıkla başladı! 12 yıl sonra bir ilk...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son dönemde gösterdiği performansla 2. sıraya kadar yükselen ve lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Galatasaray, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'yı Dünya Kupası'na göndermişti. Uruguay Milli Takımı kadrosunda yer alan iki isme sarı - kırmızılı taraftarlardan büyük destek gelirken, 12 yıl sonra bir ilk yaşandı.
Uruguay Milli Takımı'nın efsaneleri arasında yer alan Fernando Muslera, Dünya Kupası kariyerine şaşkınlıkla başladı.
Başarılı file bekçisi, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.
Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.
Muslera'nın yanı sıra Lucas Torreira ve Trabzonsporlu Maxi Gomez de kendisine yedek kulübesinde yer buldu.
36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.