Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera, Dünya Kupası'na şaşkınlıkla başladı! 12 yıl sonra bir ilk...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son dönemde gösterdiği performansla 2. sıraya kadar yükselen ve lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Galatasaray, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'yı Dünya Kupası'na göndermişti. Uruguay Milli Takımı kadrosunda yer alan iki isme sarı - kırmızılı taraftarlardan büyük destek gelirken, 12 yıl sonra bir ilk yaşandı.