Son dakika: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında olay! N'Koudou, Kitsiou'ya kafa attı ve saha karıştı! VAR devreye girdi ama...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada yoğun bir tempo ve büyük heyecan yaşanırken, ilk yarıdaki bir pozisyon sonrasında ortalık karıştı.

RAKİBİNE KAFA ATTI

Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kevin N'Koudou ile Gaziantep FK'nın deneyimli futbolcusu Kitsiou arasında bir ikili mücadele yaşandı. Bu pozisyon sonrası iki futbolcu tartışırken, N'Koudou rakibinin yüzüne kafasıyla bir müdahalede bulundu.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Yaşananlar sonrasında saha bir anda karıştı ve Gaziantep FK futbolcuları, hakem Atilla Karaoğlan'ın etrafında toplanarak pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundular. Beşiktaşlı futbolcular ise oyunu başlatması için hakemin etrafında birikti.

VAR'DAN UYARI GELDİ AMA...

VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye giden Atilla Karaoğlan, incelemeleri sonrasında kırmızı karta gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi.

"NET KIRMIZI KART!"

Sosyal medyadaki bazı futbolseverler; N'Koudou'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken spor yorumcusu Nihat Kahveci, "N'Koudou'nun pozisyonu net kırmızı" ifadelerini kullandı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır