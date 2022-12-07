Son dakika: 'Gelen teklifleri dinlemek zorundayız!' Dünya Kupası'na damga vuran Fenerbahçeli Enner Valencia'nın menajerinden kafaları karıştıran sözler!

"JESUS İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR"

"Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor."