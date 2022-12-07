Son dakika: 'Gelen teklifleri dinlemek zorundayız!' Dünya Kupası'na damga vuran Fenerbahçeli Enner Valencia'nın menajerinden kafaları karıştıran sözler!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de Enner Valencia, bu sezon gösterdiği etkili performansı FIFA Dünya Kupası'na da taşımıştı. Turnuvanın açılış golünü kaydeden ve toplamda 3 golle Dünya Kupası'nı tamamlayan Ekvadorlu futbolcunun menajerinden flaş açıklamalar geldi.
Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas; oyuncusunun önceliğini Fenerbahçe olduğunu söylerken, gelen teklifler olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...
"Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe."
"Enner, Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz ancak günü geldiğinde o da elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir."
"Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor."
"Her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek."