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Son dakika: 'Gelen teklifleri dinlemek zorundayız!' Dünya Kupası'na damga vuran Fenerbahçeli Enner Valencia'nın menajerinden kafaları karıştıran sözler!

07.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'yi 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil eden oyuncular arasında yer alan Enner Valencia, turnuvanın grup etabına damgasını vurmuştu. Ekvador Milli Takımı'nın oynadığı 3 maçta 3 gol kaydeden yıldız futbolcu, performansı sonrasında kulüplerin dikkatini çekmişti. Başarılı futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, oyuncusu ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de Enner Valencia, bu sezon gösterdiği etkili performansı FIFA Dünya Kupası'na da taşımıştı. Turnuvanın açılış golünü kaydeden ve toplamda 3 golle Dünya Kupası'nı tamamlayan Ekvadorlu futbolcunun menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas; oyuncusunun önceliğini Fenerbahçe olduğunu söylerken, gelen teklifler olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

VALENCIA'NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMALAR

"TEKLİFLER VAR, ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE"

"TEKLİFLER VAR, ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE"

"Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe."

"AVRUPA'DA 3-4 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYOR"

"AVRUPA'DA 3-4 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYOR"

"Enner, Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz ancak günü geldiğinde o da elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir."

"JESUS İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR"

"JESUS İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR"

"Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor."

"TEKLİFLERİ DİNLEYECEĞİZ"

"TEKLİFLERİ DİNLEYECEĞİZ"

"Her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek."

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