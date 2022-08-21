Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de golcü transferi bitmek üzere! Taraftar sevinçten çılgına dönecek

Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de taraftarları coşturacak bir transfere imza atılması planlanıyor. Alexander Sörloth konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Norveçli golcünün yüksek maaş talebi sonrası masadan kalktı. Sörloth yerine Arnautovic'in kadroya katılması planlanıyor.

BİR TÜRLÜ MAAŞINI DÜŞÜRMÜYOR

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth'a teklifi kulübü tarafından kabul edilse de Sörloth'un istediği yüksek maaş talebi yüzünden bu transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin önerdiği rakamları kabul etmeyen Alexander Sörloth, kendi istediği rakamı diretince Fenerbahçe masadan kalktı.

YENİ ROTA BELİRLENDİ: ARNAUTOVIC

Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetimin de listesinde olan golcü oyuncu için girişimler başladı. Birçok kişi tarafından tanınan dünyaca ünlü oyuncu için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yoğu çaba harcadığı öğrenildi.