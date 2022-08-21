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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de golcü transferi bitmek üzere! Taraftar sevinçten çılgına dönecek

21.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth girişiminin ardından yeni forvetin kimin olacağı yavaş yavaş belli oluyor. Jorge Jesus'un kesin olarak bir golcü istemesinin ardından kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. Forvet pozisyonuna alınacak oyuncunun Alexander Sörloth olmadığı ve onun yerine dünyaca ünlü yıldız Arnautovic olacağı iddia edildi.

Marko Arnautovic

Marko Arnautovic

AVU Avusturya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bologna
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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de taraftarları coşturacak bir transfere imza atılması planlanıyor. Alexander Sörloth konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Norveçli golcünün yüksek maaş talebi sonrası masadan kalktı. Sörloth yerine Arnautovic'in kadroya katılması planlanıyor.

BİR TÜRLÜ MAAŞINI DÜŞÜRMÜYOR

sorloth_8142

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth'a teklifi kulübü tarafından kabul edilse de Sörloth'un istediği yüksek maaş talebi yüzünden bu transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin önerdiği rakamları kabul etmeyen Alexander Sörloth, kendi istediği rakamı diretince Fenerbahçe masadan kalktı.

YENİ ROTA BELİRLENDİ: ARNAUTOVIC

Marko_Arnautovic_Bologna

Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetimin de listesinde olan golcü oyuncu için girişimler başladı. Birçok kişi tarafından tanınan dünyaca ünlü oyuncu için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yoğu çaba harcadığı öğrenildi.

ARNAUTOVIC FOTOĞRAFLARI

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