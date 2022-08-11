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Son dakika: "Hakemle çok konuşuyordu!" Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı...

11.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyet alan sarı - lacivertliler, Çekya'da oynanan müsabakadan da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve adını play-off'a yazdırdı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un maç sonunda Arda Güler hakkında yaptığı yorum ise dikkat çekti.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı - lacivertliler, toplamda 4-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının ilk 11'de görev verdiği genç futbolcu Arda Güler hakkındaki sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI;

"BU AKŞAM İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

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"Farklı olarak 7 oyuncu oynattık. Onlara maç ritmi kazandırmak ve oyuncular arasında forma rekabeti bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimiz aldık."

"BENİM HEDEFİM BU"

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"7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak."

"OYUNCULARIMI SÜREKLİ UYARMAYA ÇALIŞIYORUM"

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"Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında. Her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, oyuncularımı sürekli uyarmaya çalışıyorum."

ARDA GÜLER YORUMU...

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"Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi."

"FENERBAHÇE HAK ETMEDİĞİ YERDE"

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"Fenerbahçe, kulüpler sıralamasında hak etmediği yerlerde. Yarı finalde karşılaştığımız zamanlardaki gibi hedef hep üst sıralar olmalı."

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI FOTOĞRAFLARI

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