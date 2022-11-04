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Son dakika: Hepsi birer dünya devi! Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

04.11.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etti. Sarı - lacivertliler, play-off turu oynamadan direkt olarak son 16'ya kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakalarının oynanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Sarı - lacivertli futbolseverler, şimdiden takımlarının muhtemel rakiplerini merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel olan rakipleri...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

FENERBAHÇE SON 16'DA

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Fenerbahçe, bu sonucun ardından B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

RAKİPLER MERAK EDİLİYOR

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Play-off turuna çıkmadan direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakibinin hangi takım olacağı ise sarı - lacivertli futbolseverler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler, play-off turunda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü çekilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turunu geçen takımlar ise son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmesi muhtemel olan ekipler olacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

AJAX

AJAX

LEVERKUSEN

LEVERKUSEN

BARCELONA

BARCELONA

SEVILLA

SEVILLA
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