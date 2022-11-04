Son dakika: Hepsi birer dünya devi! Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

FENERBAHÇE SON 16'DA

Fenerbahçe, bu sonucun ardından B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

RAKİPLER MERAK EDİLİYOR

Play-off turuna çıkmadan direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakibinin hangi takım olacağı ise sarı - lacivertli futbolseverler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler, play-off turunda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü çekilecek.