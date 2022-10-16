Son dakika: Her şey AEK maçından sonra oldu! Arda Güler'de ortalık karıştı...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla günden güne adından daha da çok söz ettiren 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan AEK Larnaca maçında ilk 11'de şans bulan genç yıldız, güzel oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle çok fazla forma şansı bulamayan 17 yaşındaki futbolcu süre aldığı dönemlerde kendini göstermek için elinden geleni yaparken, kısa sürede gösterdiği performansla ismini şimdiden Avrupa'ya duyurdu. Avrupa'nın önemli kulüpleri genç yıldızı yakından takip ediyor.

2021-22 sezonuyla beraber Fenerbahçe ’de resmi maçlarda süre almaya başlayan Arda Güler, 25 karşılaşmada forma giydi. 597 dakika sahada kalan genç oyuncu bu süre zarfında 5 gol atarken, 5 de asist katkısı sağlamayı başardı. ve Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu.

Futbol dünyasında gün geçtikçe adından daha da sıklıkla bahsettirmeyi başaran 17'lik yıldız için birçok Avrupa devinin talip olduğu bilinirken, bu kulüplere bir yenisi daha eklendi. Takvim'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.

SIRAYA GİRDİLER Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi. Genç yetenek geçen sezon A takımla maçlara çıkmıştı.