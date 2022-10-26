Son dakika: Herkes kahkahaya boğuldu! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci basın toplantısına gazeteci gibi girdi... Öyle bir soru sordu ki

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarın sahasında Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jorge Jesus açıklamalarda bulunurken, toplantıda herkesi şaşırtan bir an yaşandı.

İRFAN CAN'DAN JESUS'A SORU!

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci basın toplantısına bir gazeteci gibi katılırken söz alarak hocasına bir soru yöneltti.

"ROTASYON OLACAK MI?"

İrfan Can Kahveci Portekizli çalıştırıcıya "Yarın kadroda rotasyona gitmeye düşünmüyor mu? " sorusunu yöneltirken, Jorge Jesus'un yanıtı herkesi güldürdü.

"O DA BİLİYOR Kİ..."

Jorge Jesus İrfan Can'ın bu sorusu üzerine "Bu oyuncularımın bana karşı ne kadar açık olduğunun bir göstergesi, aramızda daha önceden planlanmış bir şey değildi bu. Ama o biliyor zaten idmanlarda yer alıyor. İdmanlarda aslına maçta kiminle nasıl oynayacağımız az çok belli oluyor. Dolayısıyla o bu soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak." ifadelerini kullandı.