SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Herkes kahkahaya boğuldu! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci basın toplantısına gazeteci gibi girdi... Öyle bir soru sordu ki

Son dakika: Herkes kahkahaya boğuldu! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci basın toplantısına gazeteci gibi girdi... Öyle bir soru sordu ki

26.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Rennes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına bir gazeteci gibi katılan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'a bir soru yöneltirken Jesus'un yanıtı herkesi güldürdü. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarın sahasında Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jorge Jesus açıklamalarda bulunurken, toplantıda herkesi şaşırtan bir an yaşandı.

İRFAN CAN'DAN JESUS'A SORU!

jhh-1655802637

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci basın toplantısına bir gazeteci gibi katılırken söz alarak hocasına bir soru yöneltti.

"ROTASYON OLACAK MI?"

bfafa38cff1944f3ab6e9c6ddb34338c

İrfan Can Kahveci Portekizli çalıştırıcıya "Yarın kadroda rotasyona gitmeye düşünmüyor mu? " sorusunu yöneltirken, Jorge Jesus'un yanıtı herkesi güldürdü.

"O DA BİLİYOR Kİ..."

JESUS

Jorge Jesus İrfan Can'ın bu sorusu üzerine "Bu oyuncularımın bana karşı ne kadar açık olduğunun bir göstergesi, aramızda daha önceden planlanmış bir şey değildi bu. Ama o biliyor zaten idmanlarda yer alıyor. İdmanlarda aslına maçta kiminle nasıl oynayacağımız az çok belli oluyor. Dolayısıyla o bu soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS:

"Gruptaki en güçlü rakibiyle karşılaşacağız. Rennes, Fransa Ligi'nin iyi takımlarından biri."
"PSG'nin arkasından Fransa'da en çok gol atan takım konumundalar. Zor bir maç olacak. Kalitemizi ortaya koymalıyız. Kazanıp, lider çıkacak gücümüz var."
"Ben gerçek final maçına, final gözüyle bakarım. Fenerbahçe, Avrupa'da final maçı oynarsa ona final gözüyle bakarım. Bu sadece lideri belirleyecek bir maç."
"Rakibimiz Rennes de olsa, Başakşehir de olsa, sahaya aynı şekilde çıkıyoruz. Bizim bir fikrimiz var, bunu uyguluyoruz."
İRFAN CAN KAHVECİ:

"Grup liderliği için önemli bir maça çıkıyoruz. Lider olarak çıkmak istiyoruz. Büyük avantaj olacak. İnşallah gerçekleştiririz. Önceki sezonlarda az gol atmıştım. İnşallah bu sezon daha çok gol atarım."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe UEFA ligi ak portekizli

En Çok Okunan Haberler

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Şenol Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...

Şenol Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...

Tüm dünya Messi'nin attığı bu golü konuşuyor!

Tüm dünya Messi'nin attığı bu golü konuşuyor!

Beşiktaş'a teklif edilmişti! Pereira Brezilya'da gündemde "4 yıllık sevgilimi bırakır onunla kaçarım"

Beşiktaş'a teklif edilmişti! Pereira Brezilya'da gündemde "4 yıllık sevgilimi bırakır onunla kaçarım"

Xavi'yi büyüleyen Türk! Öyle bir şey yaptı ki...

Xavi'yi büyüleyen Türk! Öyle bir şey yaptı ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.