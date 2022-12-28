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Son dakika: 'Hiç kimseyi ikna edemedi!' Sezon başında gelmişti, ocak ayında apar topar gönderilecek! Galatasaray'ın ayrılığını İtalyanlar açıkladı...

28.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla Türk ve dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılılarda transfer edilen isimler arasında yer alan Haris Seferovic dikkat çekmişti. Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün performansı, camiada soru işareti oluşturmuştu. İtalyan basını, Galatasaray'da yaşanacak olan ayrılığı duyurdu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek pozitif bir hava yakalayan ve Demir Grup Sivasspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan oyuncular arasında yer alan Haris Seferovic'in gösterdiği performans soru işareti oluşturuyordu. İtalyan basınından yıldız golcü ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İTALYANLAR AYRILIĞI DUYURDU

BURUK, 'GÜVENİYORUZ' DEDİ AMA...

BURUK, 'GÜVENİYORUZ' DEDİ AMA...

Teknik direktör Okan Buruk'un "Hala Seferovic'e güveniyoruz. Onu destekleyeceğiz ve şans vereceğiz." ifadelerini kullanmasına rağmen İsviçreli futbolcunun bir türlü kendisinden bekleneni verememesi sonrasında sabır taştı.

"OCAK AYINDA GERİ DÖNECEK"

"OCAK AYINDA GERİ DÖNECEK"

Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray'a kiralık olarak gelen Haris Seferovic, ocak ayında ayrılarak Benfica'ya geri dönecek.

"KİMSEYİ İKNA EDEMEDİ"

"KİMSEYİ İKNA EDEMEDİ"

Performansıyla camiayı hayal kırıklığına uğrattığı ifade edilen 31 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk ve yönetimi ikna edemediği aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ İSİM KONUMUNA DÜŞTÜ

ÜÇÜNCÜ İSİM KONUMUNA DÜŞTÜ

Sezon başı hazırlık kampında iyi bir oyun sergilese de ligin başlamasıyla birlikte büyük bir düşüş gösteren Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'ten sonra santrfor hattında üçüncü isim konumuna gerilemişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Seferovic, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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