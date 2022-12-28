Son dakika: 'Hiç kimseyi ikna edemedi!' Sezon başında gelmişti, ocak ayında apar topar gönderilecek! Galatasaray'ın ayrılığını İtalyanlar açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek pozitif bir hava yakalayan ve Demir Grup Sivasspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan oyuncular arasında yer alan Haris Seferovic'in gösterdiği performans soru işareti oluşturuyordu. İtalyan basınından yıldız golcü ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.