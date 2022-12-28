Son dakika: 'Hiç kimseyi ikna edemedi!' Sezon başında gelmişti, ocak ayında apar topar gönderilecek! Galatasaray'ın ayrılığını İtalyanlar açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek pozitif bir hava yakalayan ve Demir Grup Sivasspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan oyuncular arasında yer alan Haris Seferovic'in gösterdiği performans soru işareti oluşturuyordu. İtalyan basınından yıldız golcü ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un "Hala Seferovic'e güveniyoruz. Onu destekleyeceğiz ve şans vereceğiz." ifadelerini kullanmasına rağmen İsviçreli futbolcunun bir türlü kendisinden bekleneni verememesi sonrasında sabır taştı.
Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray'a kiralık olarak gelen Haris Seferovic, ocak ayında ayrılarak Benfica'ya geri dönecek.
Performansıyla camiayı hayal kırıklığına uğrattığı ifade edilen 31 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk ve yönetimi ikna edemediği aktarıldı.
Sezon başı hazırlık kampında iyi bir oyun sergilese de ligin başlamasıyla birlikte büyük bir düşüş gösteren Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'ten sonra santrfor hattında üçüncü isim konumuna gerilemişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Seferovic, 2 gol atma başarısı gösterdi.