Son dakika: İnanılmaz! Haaland'ın bonservis bedeli belli oldu

Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olan ve buradaki müthiş performansıyla kendisine hayran bırakan Norveçli süper yıldız Erling Haaland, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

SERBEST KALMA BEDELİ...

İngiliz haber kaynağı The Athletic'e göre; Haaland'ın 2024 yazından itibaren İngiltere dışı kulüpler için serbest kalma bedeli devreye girecek. Bu serbest kalma bedeli ise 200 milyon euro olarak belirlendi.

HER YIL DÜŞECEK

Manchester City ile 5 yıl sözleşme imzalayan Haaland'ın bonservis bedeli her yaz giderek düşecek. Premier Lig kulüpleri içinse bonservis bedeli tamamen Manchester City'nin opsiyonunda olacak.

60 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan 22 yaşındaki Haaland, şu ana kadar 9 Premier Lig maçında 15 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol attı.