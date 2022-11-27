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  4. Son dakika: İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu! İki ambulans içeri girdi! Göztepe - Altay maçında ortalık fena karıştı...

Son dakika: İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu! İki ambulans içeri girdi! Göztepe - Altay maçında ortalık fena karıştı...

27.11.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Göztepe, ev sahipliği yaptığı maçta Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar sonrasında bir ambulans, köşe gönderinin bulunduğu noktaya hızla gitti. Futbolcular; sahaya ambulansın girmesinin ardından o bölgeye doğru yönelirken, içeriye atlayan bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e doğru koştu. Elinde korner direği bulunan saldırgan, Özenç'in kafasına çok sert bir şekilde vurdu.

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir derbisinde uzun süre unutulmayacak bir skandal meydana geldi. Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç kesildi ve ortalık bir anda karıştı. O anlarda sahanın içine atlayan bir holigan, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Sahaya atladığında köşeden aldığı korner direğini kalecinin kafasında kıran holigan, kısa süre içinde güvenlikler tarafından etkisiz hale getirildi.

BİR TARAFTAR KANLAR İÇİNDE KALDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar nedeniyle sahaya ambulans girdi.

Ambulans, uzak köşe direğinin olduğu bölgeye doğru ilerlerken iki takım futbolcuları da oraya doğru yöneldi. Bu sırada yüzüne işaret fişeği isabet eden bir taraftar, kanlar içerisinde ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

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SAHAYA GİRDİ, KORNER DİREĞİ İLE VURDU

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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, sahaya giren sağlık görevlileri ile konuştuğu esnada hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Sahaya atlayan bir holigan, kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direği ile vurdu.

SALDIRGAN YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI

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Bu saldırı sonrasında saha karıştı ve görevliler kaleci Özenç'e saldıran kişiyi hemen yakaladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

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MAÇ ERTELENDİ! ÖZENÇ'İN SON DURUMU...

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Öte yandan karşılaşmanın çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklandı. Kaleci Ozan Evrim Özenç, saldırının ardından başında 4 cm'lik bir açılma meydana geldi ve kanama yaşadı. Hastaneye kaldırılan Ozan Evrim Özenç'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

TARAFTARLAR STADYUMDAN AYRILDI

Göztepe - Altay maçının tatil edilmesinin ardından taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu'ndan ayrıldı.

İŞTE O ANLAR...

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