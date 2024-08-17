SON DAKİKA: İzmir'de tribünlere desteğe giden Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

Göztepe-Fenerbahçe maçı durdu. Fenerbaçhe Başkanı Ali Koç, ikinci yarının henem başında tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmişti.

ALİ KOÇ YERE DÜŞTÜ

Desteğini göstermek için buraya giden Ali Koç'a Göztepe taraftarları saldırdı. Ali Koç'a yabancı madde yağmasının, ardından madde isabet eden Ali Koç'a bir isim de arkadan saldırırken Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu anların ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahaledede bulunarak gözaltına aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BİBER GAZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Güvenlik güçleri, Fenerbahçe taraftarlarına biber gazı ile müdahale etti.

KORUMALARLA İÇERİ GİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti.