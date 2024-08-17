SON DAKİKA: İzmir'de tribünlere desteğe giden Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

Göztepe-Fenerbahçe maçı durdu. Fenerbaçhe Başkanı Ali Koç, ikinci yarının henem başında tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmişti.
Desteğini göstermek için buraya giden Ali Koç'a Göztepe taraftarları saldırdı. Ali Koç'a yabancı madde yağmasının, ardından madde isabet eden Ali Koç'a bir isim de arkadan saldırırken Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.
Yaşanan bu anların ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahaledede bulunarak gözaltına aldı.
Güvenlik güçleri, Fenerbahçe taraftarlarına biber gazı ile müdahale etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti.