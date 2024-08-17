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  4. SON DAKİKA: İzmir'de tribünlere desteğe giden Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

SON DAKİKA: İzmir'de tribünlere desteğe giden Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.08.2024 23:08
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Son dakika... Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasında Başkan Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesinin ardından Göztepe tribünlerinden yabancı madde yağdı. Stadyumda bulunan bir kişinin arkadan vurmasıyla birlikte yere düşen Ali Koç, güvenlik güçleriyle birlikte saha kenarına götürüldü.

Göztepe-Fenerbahçe maçı durdu. Fenerbaçhe Başkanı Ali Koç, ikinci yarının henem başında tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmişti.

ALİ KOÇ YERE DÜŞTÜ

Desteğini göstermek için buraya giden Ali Koç'a Göztepe taraftarları saldırdı. Ali Koç'a yabancı madde yağmasının, ardından madde isabet eden Ali Koç'a bir isim de arkadan saldırırken Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu anların ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahaledede bulunarak gözaltına aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BİBER GAZLI MÜDAHALEDE BULUNDU

Güvenlik güçleri, Fenerbahçe taraftarlarına biber gazı ile müdahale etti.

KORUMALARLA İÇERİ GİRDİ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe
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