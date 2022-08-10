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SON DAKİKA: Jorge Jesus'dan beklenmedik karar! İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i

10.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ilk karşılaşmasın Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla ayrılarak tur kapısını aralamıştı. Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak isterken, karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamladı. Maça az bir süre kala kafasındaki 11'i netleştiren Portekizli çalıştırıcı Jesus beklenmedik bir karar aldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3'üncü ön eleme turunda 3-0'ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. TSİ yarın 20.00'de Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko'yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off'a yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 SAKAT

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Fenerbahçe, Slovacko maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

KALEDE ALTAY GÖREV ALACAK

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Fenerbahçe'de Slovacko ile oynanan ilk maçta kadroda olmasına rağmen görev alamayan Altay Bayındır, turun rövanşında fileleri koruyacak.
Sakatlığı sona eren ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında görev alan Altay Bayındır, Slovacko karşılaşmasında da kaledeki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin'in haricinde yedeklerde yeni transfer İrfan Can Eğribayat da bulunacak.

LINCOLN HENRIQUE DAMGASI

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Sarı-lacivertli ekibin evinde oynadığı turun ilk maçına Lincoln Henrique damgasını vurmuştu. Mücadelenin 17'nci dakikasında Emre Mor'un kaydettiği golün asistini yapan Lincoln Henrique, gol perdesinin aralanmasını sağladı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 81'inci dakikasında bir kez daha fileleri sarsan Lincoln, 2 gol 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu.

JESUS'UN 2 SARI KARTI BULUNUYOR

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko ile oynanacak rövanş maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunuyor. Tecrübeli teknik adam Dinamo Kiev ile oynanan maçtan sonra Kadıköy'deki Slovacko karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.

SLOVACKO'DA HOFMANN GÖREV ALAMAYACAK

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Çekya ekibi Slovacko'da ise Stanislav Hofmann görev alamayacak. Turun ilk maçında 48'inci dakikadaki bir pozisyonda elle müdahalede bulunan Hofmann, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kalmıştı. Çek futbolcu, turun ikinci maçında forma giyemeyecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL SLOVACKO MAÇI 11'İ

ALTAY BAYINDIR
OSAYI SAMUEL
GUSTAVO HENRIQUE
SZALAI
FERDİ KADIOĞLU
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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır Serdar Dursun fenerbahçe ilk 11 slovacko uefa avrupa
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