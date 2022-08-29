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Son dakika: Jorge Jesus'tan Konyaspor - Fenerbahçe maçında dikkat çeken değişiklik! Takımı 10 kişi kalmışken...

29.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, arabam.com Konyaspor'a konuk oldu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus Eskişehir'de oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde üçlü defansı tercih etti ve Mauricio Lemos, Attila Szalai, Luan Peres isimlerine görev verdi. Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, müsabakanın 14. dakikasında bir sakatlık problemi yaşadı ve kendisini bir süre denedikten sonra 32. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanına çıktı. Geçtiğimiz 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de grup aşamasına kalma başarısı gösteren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, üçlü savunmanın sağında Mauricio Lemos'a görev verdi.

VALENCIA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Fenerbahçe, 22. dakikada Enner Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale sonrasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kaldı.

JESUS TAKTİK TAHTASINI ELİNE ALDI

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Yaşanan bu olayın ardından teknik direktör Jorge Jesus, taktik tahtasını eline aldı ve oyuncularına bir şeyler anlattı.

LEMOS DEĞİŞİKLİK İSTEMİŞTİ

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Öte yandan karşılaşmanın 14. dakikasında bir sakatlık problemi yaşayan Mauricio Lemos, kırmızı kart öncesinde değişiklik istemişti.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

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Oyuncusunun yaşadığı problemi gören Jesus, takımının 10 kişi kalmış olmasına rağmen kırmızı kartın ardından 32. dakikada Uruguaylı stoperi oyundan aldı ve yerine Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, 4'lü savunmaya döndü. Ferdi Kadıoğlu sağ beke geçerken, Lincoln Henrique ise sol bek olarak maça devam etti. Attila Szalai ile Luan Peres de stoper ikilisini oluşturdu.

JORGE JESUS FOTOĞRAFLARI

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