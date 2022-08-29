Son dakika: Jorge Jesus'tan Konyaspor - Fenerbahçe maçında dikkat çeken değişiklik! Takımı 10 kişi kalmışken...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanına çıktı. Geçtiğimiz 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de grup aşamasına kalma başarısı gösteren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, üçlü savunmanın sağında Mauricio Lemos'a görev verdi.

VALENCIA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe, 22. dakikada Enner Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale sonrasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kaldı.

JESUS TAKTİK TAHTASINI ELİNE ALDI

Yaşanan bu olayın ardından teknik direktör Jorge Jesus, taktik tahtasını eline aldı ve oyuncularına bir şeyler anlattı.

LEMOS DEĞİŞİKLİK İSTEMİŞTİ

Öte yandan karşılaşmanın 14. dakikasında bir sakatlık problemi yaşayan Mauricio Lemos, kırmızı kart öncesinde değişiklik istemişti.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Oyuncusunun yaşadığı problemi gören Jesus, takımının 10 kişi kalmış olmasına rağmen kırmızı kartın ardından 32. dakikada Uruguaylı stoperi oyundan aldı ve yerine Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, 4'lü savunmaya döndü. Ferdi Kadıoğlu sağ beke geçerken, Lincoln Henrique ise sol bek olarak maça devam etti. Attila Szalai ile Luan Peres de stoper ikilisini oluşturdu.