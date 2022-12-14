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Son dakika: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişinde büyük rol oynayan Emre Can'dan Brezilya cevabı! 'Antalya'dan döndükten sonra sordum ve..."

14.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarda kaybederek veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu karar sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı, Brezilya Milli Takımı ile ciddi şekilde anılmaya başlanmıştı. Portekizli çalıştırıcının sarı - lacivertlilere gelişinde büyük rol oynayan eski Emre Can, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiklerini tek tek yanıtladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; sezon başında İsmail Kartal ile yollarını ayırıp, göreve teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli çalıştırıcı, camiaya kattığı pozitif hava ve oynattığı futbolla taraftarlardan tam not almıştı. Sarı - lacivertlileri ligde liderliğe yükselten ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna çıkaran Jesus'un adı, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya Milli Takımı ile ciddi şekilde anılıyordu.

JORGE JESUS GİDECEK Mİ?

Turnuva sonrasında görevi bıraktığını açıklayan Tite'nin yerine düşünülen isimler arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişinde büyük pay sahibi olan eski yönetici Emre Can, merak edilen soruları yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcıya sözlü ya da yazılı herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyen Can, Jesus'un sözleşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Emre Can'ın Radyospor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar...

JORGE JESUS İÇİN AÇIKLAMA

"HİÇBİR TEKLİF YOK"

"HİÇBİR TEKLİF YOK"

"Antalya'dan döndükten sonra beraber yemek yedik. Ben de bu soruyu sordum. Gelen hiçbir teklif yok. Yazılı veya sözlü hiçbir şey yok."

"FENERBAHÇELİLER RAHAT OLSUN"

"FENERBAHÇELİLER RAHAT OLSUN"

"Birinci ağız Ali Koç belki söylemiyor. Çünkü öyle bir şey yok. Olmayan bir şeyin üzerine, 'gidiyor, gitmiyor' denilmez ki... Brezilya Milli Takımı'nın başına da şimdiye kadar hiçbir yabancı hoca gelmedi. Fenerbahçeliler rahat olsun."

"TÜRKİYE'DEN ANORMAL MEMNUN"

"TÜRKİYE'DEN ANORMAL MEMNUN"

"Herkesin hayalinde vardır. Ama 'ah niye şimdi geldi' diye de üzülüyordur. 'Keşke geçen sene boş otururken gelseydi' diye de aklından geçiyordur. Ama hiç böyle bir şey konuşmadık. Orayı sevdiğini biliyorum ama Türkiye'den anormal memnun. İnsanlarla ilişkisi son derece güzel, konsantrasyonu son derece güzel."

"HİÇBİR YERDE UZUN SÜRELİ MUKAVELE YAPMIYOR"

"HİÇBİR YERDE UZUN SÜRELİ MUKAVELE YAPMIYOR"

"Millet gelin güvey oluyor ama biz henüz şampiyon olmadık. Henüz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz garanti değil. Bu adam hiçbir yerde de 2 yıllık mukavele yapmıyor. Onu da neden yaptığını biliyorum. Diyor ki kimse kimseyi bağlamasın diyor, daha çok kulübü düşünüyor. Çünkü teknik adamları biliyorsunuz, arada gittiği anda kulüpte de anormal bir yıkım oluyor."

"KİM KONUŞURSA KONUŞSUN HAYIR DİYECEK"

"KİM KONUŞURSA KONUŞSUN HAYIR DİYECEK"

"Jesus mukavele 1 sene devam etsin diyor. Bittiği anda her iki taraf da mutluysa niye uzatmayalım... Şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'ne kalsın, ondan sonra ikna etmemiz çok kolay. Ama şimdi bana 50 kere konuş, ikna edebilir misin deseniz, başkan dahi konuşsa şu anda hayır diyecek. Çünkü sonu görmüyor."

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