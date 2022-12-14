Son dakika: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişinde büyük rol oynayan Emre Can'dan Brezilya cevabı! 'Antalya'dan döndükten sonra sordum ve..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; sezon başında İsmail Kartal ile yollarını ayırıp, göreve teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli çalıştırıcı, camiaya kattığı pozitif hava ve oynattığı futbolla taraftarlardan tam not almıştı. Sarı - lacivertlileri ligde liderliğe yükselten ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna çıkaran Jesus'un adı, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya Milli Takımı ile ciddi şekilde anılıyordu.

JORGE JESUS GİDECEK Mİ?

Turnuva sonrasında görevi bıraktığını açıklayan Tite'nin yerine düşünülen isimler arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişinde büyük pay sahibi olan eski yönetici Emre Can, merak edilen soruları yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcıya sözlü ya da yazılı herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyen Can, Jesus'un sözleşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Emre Can'ın Radyospor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar...