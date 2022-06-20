SON DAKİKA: Jorge Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Yeni sezonda, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe 8 yıllık kupa hasretini dinridirmek istiyor. Kadro planlamasını bu yönde yapan Sarı-Lacivertli ekip, transfere hızlı bir giriş yaparken Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique ile daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Bruma'yı renklerine bağlamıştı.

ADAYLAR BELLİ OLDU!

Portekizli teknik adam ile yeni bir sayfa açmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli hocanın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ederken Jesus'un golcü adayları da belli oldu.

67 yaşındaki hoca, yönetime forvet transferi için raporunu sundu. Jesus'un listesinde 5 golcü ismi var.

İŞTE O İSİMLER...