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  4. Son dakika: Vitor Pereira yüzünden Jorge Jesus'un yakasından düşmüyorlar! Fenerbahçe'nin hocasının Flamengo'ya cevabı, taraftarları mest etti...

Son dakika: Vitor Pereira yüzünden Jorge Jesus'un yakasından düşmüyorlar! Fenerbahçe'nin hocasının Flamengo'ya cevabı, taraftarları mest etti...

28.11.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında İsmail Kartal ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli çalıştırıcı, takımın başına geçtiği günden bu yana oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla büyük beğeni toplamıştı. Sarı - lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adama eski takımı Flamengo'dan teklif gelmişti. Jorge Jesus'un Brezilya ekibine verdiği cevap, taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye gelişiyle beraber camiadaki havayı değiştiren teknik direktör Jorge Jesus, takımını Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturtmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna yükseltmiş şekilde Dünya Kupası arasına girmişti. Sarı - lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla milli takımlar ve dev kulüplerin dikkatini çeken Jorge Jesus'a bir süredir teklifler geliyordu.

FLAMENGO'DAN JORGE JESUS'A TEKLİF

"TAKIMIN BAŞINA GEÇER MİSİNİZ?"

"TAKIMIN BAŞINA GEÇER MİSİNİZ?"

Brezilya basınının haberine göre; Flamengo, Jorge Jesus ile temasa geçti ve tecrübeli çalıştırıcıya "Takımın başına geçer misiniz?" diye sordu.

"FENERBAHÇE'Yİ BIRAKMAM"

"FENERBAHÇE'Yİ BIRAKMAM"

Jorge Jesus'un ise kısa ve samimi bir şekilde, "Teklifiniz için teşekkür ederim ama Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Flamengo'ya gelme ihtimalim yok." cevabını verdi.

NEDENİ VITOR PEREIRA

NEDENİ VITOR PEREIRA

Flamengo'nun Jorge Jesus'a yeniden teklif götürmesinin altında yatan neden olarak ise taraftarların Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesini onaylamaması gösterildi.

İKİ TALİP DAHA

İKİ TALİP DAHA

Öte yandan Jesus'a Brezilya Milli Takımı ve Portekiz Milli Takımı'nın da talip olduğu belirtildi.

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