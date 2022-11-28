Son dakika: Vitor Pereira yüzünden Jorge Jesus'un yakasından düşmüyorlar! Fenerbahçe'nin hocasının Flamengo'ya cevabı, taraftarları mest etti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye gelişiyle beraber camiadaki havayı değiştiren teknik direktör Jorge Jesus, takımını Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturtmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna yükseltmiş şekilde Dünya Kupası arasına girmişti. Sarı - lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla milli takımlar ve dev kulüplerin dikkatini çeken Jorge Jesus'a bir süredir teklifler geliyordu.
Brezilya basınının haberine göre; Flamengo, Jorge Jesus ile temasa geçti ve tecrübeli çalıştırıcıya "Takımın başına geçer misiniz?" diye sordu.
Jorge Jesus'un ise kısa ve samimi bir şekilde, "Teklifiniz için teşekkür ederim ama Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Flamengo'ya gelme ihtimalim yok." cevabını verdi.
Flamengo'nun Jorge Jesus'a yeniden teklif götürmesinin altında yatan neden olarak ise taraftarların Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesini onaylamaması gösterildi.
Öte yandan Jesus'a Brezilya Milli Takımı ve Portekiz Milli Takımı'nın da talip olduğu belirtildi.