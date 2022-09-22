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Son dakika: Jose Mourinho, Galatasaray'a transfer yapıyor! Matias Vina, Aslan oluyor...

22.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak 2. sırada yer alan Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyla sözleşme imzalayarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisine de transfer istemiş ancak listede bulunan oyuncularla yapılan görüşmelerden anlaşma çıkmamıştı. Aslan'ın hedefinde yer alan ismin Matias Vina olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcu ile sözleşme imzalamış ve taraftarlarını mutlu etmişti. Mauro Icardi, Ross, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda sol bek transferi için de girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Giresunspor maçının ardından yönetimle bir araya gelmiş ve sol bek takviyesi istediğini belirtmişti. Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Buruk, bu bölgeye transfer yapılması halinde elinin rahatlayacağını söylemişti.

Aanholt'u 7. haftada oynanan Konyaspor maçında yedek kulübesine çeken ve yerine Leo Dubois'yı oynatan Okan Buruk'un takıma katılmasını istediği isim de ortaya çıktı.

OCAK AYINDA YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK

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Daily News 24'ün haberine göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde Roma ile Matias Vina konusunda temaslarda bulundu. Sarı - kırmızılılar, oyuncunun imzası için son dakikaya kadar görüşmelerini sürdürse de Roma'nın, teklifi yetersiz bulması nedeniyle anlaşma gerçekleşemedi. Haberde Galatasaray'ın Vina için Ocak ayında yeniden harekete geçeceği ifade edildi.

BİR URUGUAYLI DAHA

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Matias Vina, Uruguay Milli Takımı'ndan da Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile beraber top koşturuyor.

ROMA GÖNDERMEK İSTİYOR

Roma'nın Ağustos 2021'de 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer ettiği Vina'yı teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmemesi nedeniyle elinden çıkarmak istediği kaydedildi. Bu sezon toplam 46 dakika forma giyebilen sol bekin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

JOSE MOURINHO FOTOĞRAFLARI

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