Son dakika: Kadıköy'de maç sonu olay! Tribünden tepki geldi, Jorge Jesus cevap verdi! O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2 önde götüren Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirdi.

TAKIMIYLA TOPLANTI YAPTI, TARAFTARI ALKIŞLADI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını orta sahada topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Orta sahada yapılan küçük toplantının ardından tüm takım, taraftarlara dönerek destekleri için alkışladı.

ISLIK GELDİ, JESUS DAYANAMADI

O esnada sarı - lacivertli taraftarlar, takımlarını ıslıklarla protesto etti. Bu duruma çok sinirlenen Jorge Jesus, tribünlere doğru yöneldi ve bağırarak tepki gösterdi.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Jesus'un bu hareketi sonrasında tribünler protestosunu daha da artırırken; Arda Güler, hocasını sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

Yaşanan bu olay, sosyal medyada geniş yer buldu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.