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Son dakika: Kadıköy'de maç sonu olay! Tribünden tepki geldi, Jorge Jesus cevap verdi! O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu...

24.04.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 3-2 önde götürdüğü maçın 90+6. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından takımını orta sahada toplayan teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla bir konuşma yaptı. O esnada tribünden tepki gelince Portekizli hoca adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2 önde götüren Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirdi.

TAKIMIYLA TOPLANTI YAPTI, TARAFTARI ALKIŞLADI

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını orta sahada topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Orta sahada yapılan küçük toplantının ardından tüm takım, taraftarlara dönerek destekleri için alkışladı.

ISLIK GELDİ, JESUS DAYANAMADI

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O esnada sarı - lacivertli taraftarlar, takımlarını ıslıklarla protesto etti. Bu duruma çok sinirlenen Jorge Jesus, tribünlere doğru yöneldi ve bağırarak tepki gösterdi.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

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Jesus'un bu hareketi sonrasında tribünler protestosunu daha da artırırken; Arda Güler, hocasını sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

Yaşanan bu olay, sosyal medyada geniş yer buldu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE KADIKÖY'DE YAŞANANLAR

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