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Son dakika: Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Austria Wien'i eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı!

25.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Austria Wien karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde tıklım tıklım tribünler önünde oynanan karşılaşmada sarı - lacivertliler baştan sona oyunu üstün götürdü. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 2 gol kaydettiği maçta rakibini 4-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. İşte maçtan ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i konuk etti. Sarı - lacivertliler, 90 dakika boyunca taraftarının büyük desteğiyle oynadığı karşılaşmayı baştan sona üstün bir oyunla götürdü. Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu ve birbirinden güzel gollerin atıldığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. ve 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci ile 79. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti. Konuk ekip Austria Wien'in sayısı ise 45+1. dakikada Martins'ten geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından toplamda 6-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Austria Wien ise organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

JORGE JESUS'TAN ROTASYON

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu.

Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.

TEK EKSİK JOSHUA KING

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Fenerbahçe, Austria Wien karşısına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

SZALAI İLK KEZ YEDEK

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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ilk kez yedekler arasında oyuna başladı.

Teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yaptığı 8 resmi müsabakaya da ilk 11'de başlayan Szalai'yi dinlendirmeyi tercih etti.

İRFAN CAN KAHVECİ GERİ DÖNDÜ

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında formasına kavuştu.

Ligde oynanan Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçına yedek kulübesinde başladı. Genç futbolcu, ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil oldu.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

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