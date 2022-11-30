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Son dakika: Kendi hikayesini kendi yazdı! Dünya Kupası'na damga vuran an: Lionel Messi, penaltıda kaleci Wojciech Szczesny'i geçemedi...

30.11.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası sürerken, turnuvaya damga vuran olaylar da yaşanmaya devam ediyor. C Grubu'nun son maçında Polonya - Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, mücadelenin 38. dakikasında kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR kontrolü sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, Szczesny'i geçemedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. C Grubu'ndaki takımların kaderini belirleyecek olan maçta Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura çıkmak için kazanmak zorunda olduğu müsabakada yaşanan bir olay geceye damgasını vurdu.

MESSI YERDE KALDI

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Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 38. dakikada gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, ceza sahası içerisinde kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR SONRASI PENALTI KARARI

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Hakem Danny Makkelie, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe incelemelerde bulunan Makkelie, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Lionel Messi geçti.

KALECİ KURTARDI

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Dünyaca ünlü yıldızın sol köşeye yaptığı vuruşu Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. Lionel Messi kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Szczesny ve takım arkadaşlarını sevinç sardı.

İŞTE MESSI'NİN KAÇIRDIĞI PENALTI

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