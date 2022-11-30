Son dakika: Kendi hikayesini kendi yazdı! Dünya Kupası'na damga vuran an: Lionel Messi, penaltıda kaleci Wojciech Szczesny'i geçemedi...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. C Grubu'ndaki takımların kaderini belirleyecek olan maçta Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura çıkmak için kazanmak zorunda olduğu müsabakada yaşanan bir olay geceye damgasını vurdu.

MESSI YERDE KALDI

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 38. dakikada gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, ceza sahası içerisinde kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR SONRASI PENALTI KARARI

Hakem Danny Makkelie, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe incelemelerde bulunan Makkelie, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Lionel Messi geçti.

KALECİ KURTARDI

Dünyaca ünlü yıldızın sol köşeye yaptığı vuruşu Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. Lionel Messi kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Szczesny ve takım arkadaşlarını sevinç sardı.