Son dakika: Kritik maç öncesi gerilim arttı! Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya gönderme: "Bu onun problemi!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı - lacivertliler, Polonya'da perşembe günü saat 23.00'te oynanacak olan müsabakayı kazanması durumunda son maçlara bakıldığınmda Rennes'ten fazla gol atması halinde grubunu liderlik koltuğunda bitirecek ve direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Kanarya, karşılaşmada beraberlik ya da yenilgi alması durumunda ise Rennes maçının sonucuna göre grubunu ikinci sırada bitirebilir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak olan kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Jesus'un sözleri...

JORGE JESUS'TAN LUCESCU'YA GÖNDERME

"GOLLER BELİRLEYİCİ OLABİLİR" "Grubun sıralaması belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birinci bitirerek direkt son 16'ya kalma ihtimali var. Biliyoruz ki atılan goller belirleyici olabilir."

"TEORİK OLARAK AVANTAJ RENNES'İN" "Teorik olarak avantajlı olan Rennes. Evlerinde oynayacaklar. Dinamo Kiev'e göre daha az güçlü bir takımla oynayacaklar. Biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp, Rennes maçını bekleyeceğiz."

"GALİBİYET İYİ OLACAK AMA..." "Son maçımızı oynayacağız ve kazanırsak, bir tur atlayabiliriz. Bizim maça ve Rennes maçının skorlarına bakacağız. Biz yine kazanmak için oynayacağız. Bir galibiyet alırsak iyi olacak ama liderliği garantilemeyecek. Daha çok gol atan lider olacak, biliyoruz."

"BÜYÜK HEDEFİMİZ SÜPER LİG" "Her maçta rotasyon yapıyoruz, yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Pazartesi günü Sivasspor ile önemli bir maç oynayacağız. Bizim büyük hedefimiz Süper Lig."