SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Maç sonu Galatasaray çimlerde büyük sevinç yaşadı, Fenerbahçeli futbolcular içeri girmedi! Mert Hakan Yandaş...

SON DAKİKA: Maç sonu Galatasaray çimlerde büyük sevinç yaşadı, Fenerbahçeli futbolcular içeri girmedi! Mert Hakan Yandaş...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 22:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı cephe büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaray uzun süre Kadıköy çimlerinde taraftarlarıyla kutlama yaparken Fenerbahçeli oyuncular da soyunma odasına girmedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Milyonların beklediği dev derbide kazanan 3-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasının ardından orta sahada toplanan Sarı-Kırmızılılar taraftarları ile galibiyeti kutladı.

OYUNCULAR SAHAYI TERK ETMEDİ

2024-9-21_22-1-38

Çimlerde büyük sevinç yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu sevinci sırasında Fenerbahçeli futbolcular da sahayı terk etmedi.

Bu sırada Mert Hakan Yandaş da sahayı terk etmezken gerginliği kameralara yansıdı. Bir ara Sportif Direktör Mario Branco'nun Yandaş'ın yanına giderek uyarılarda bulunduğu görüldü.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray mert hakan
En Çok Okunan Haberler
Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.