SON DAKİKA: Maç sonu Galatasaray çimlerde büyük sevinç yaşadı, Fenerbahçeli futbolcular içeri girmedi! Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Milyonların beklediği dev derbide kazanan 3-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasının ardından orta sahada toplanan Sarı-Kırmızılılar taraftarları ile galibiyeti kutladı.

OYUNCULAR SAHAYI TERK ETMEDİ

Çimlerde büyük sevinç yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu sevinci sırasında Fenerbahçeli futbolcular da sahayı terk etmedi.

Bu sırada Mert Hakan Yandaş da sahayı terk etmezken gerginliği kameralara yansıdı. Bir ara Sportif Direktör Mario Branco'nun Yandaş'ın yanına giderek uyarılarda bulunduğu görüldü.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)