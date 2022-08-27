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Son dakika: Mauro Icardi düğümü çözülüyor! Wanda Nara açıkladı: "Icardi kariyerine Sevilla veya Galatasaray'da devam edebilir"

27.08.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'den gelecek haberi bekliyordu. Başkan Dursun Özbek, adı bir süredir gündemde olan Arjantinli yıldız için "Görüşmedim" ifadesini kullanmıştı. Sarı - kırmızılıların ise oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamad sonrasında Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve yeni sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, birçok ismi kadrosuna katmıştı. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens transferleriyle dikkat çeken sarı - kırmızılıların gündeminde santrfor takviyesi bulunuyordu.

"YABANCI BİR FORVET ALACAĞIZ"

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Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, "Yabancı bir forvet transferi" yapacağız sözlerini kullanmış ve sarı - kırmızılıların Mauro Icardi ile Andrea Belotti isimleri üzerine yoğunlaştığı iddia edilmişti.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞÜLÜYORDU

Sarı - kırmızılıların Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.

TARAFTAR HEYECANLANDI

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Yıldız futbolcunun seçeneklerini değerlendirmek için süre istediği ifade edilirken, Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"SEVILLA VEYA GALATASARAY"

Mauro Icardi

Arjantin basınınına konuşan Nara, "Icardi'ye tavsiye ya da fikir verebilirim ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek kişi kendisidir. Kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'İN YANITI

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Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mauro Icardi ile görüştünüz mü?" sorusuna "Hayır" cevabını vermişti.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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