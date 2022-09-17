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  4. Son dakika: 'Maymunluğu bırak!' Dünya, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalını konuşuyor!

Son dakika: 'Maymunluğu bırak!' Dünya, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalını konuşuyor!

17.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolu ırkçılık skandalıyla çalkalanıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un attığı gollerden sonra yaptığı dans figürleri İspanya'da olay oldu. El Chiringuito'da menajer Pedro Bravo'nun Brezilyalı futbolcunun dansına yönelik yaptığı ırkçı yorumlar sonrasında ülke adeta karıştı. Vinicius'a birçok futbolcudan destek geldi.

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor! İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un attığı gollerden sonra yaptığı dans, ezeli rakip Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesinde olay yarattı. Atletico Madrid'in kaptanı Koke, Vinicius'un dansıyla ilgili "Bizim evimizde gol atabilir ve elbette o dansı yapmak isteyebilir. Yaptığı anda normal olarak 'problem' de çıkar" sözlerini kullandı.

PSG'nin süperstarı Neymar ise "At golünü yap dansını Vini" paylaşımlarıyla Vinicius Junior'a sosyal medyadan destek verdi.

IRKÇILIK SKANDALI: "MAYMUNLUĞU BIRAK"

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Vinicus'un dansıyla ilgili çıkan tartışmayı değerlendiren İspanyol TV'si El Chiringuito'da menajer Pedro Bravo, "Eğer dans etmek istiyorsa Sambadrome'a gitsin. Profesyonel meslektaşlarına saygı göstersin ve maymunluğu bıraksın" diyerek ırkçı ifadeler kullandı.

VINICIUS: "SENİ IRKÇI, DANSI BIRAKMAYACAĞIM!"

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Vinicius Junior ise bu sözlere sessiz kalmadı ve bir video yayınlayarak Pedro Bravo'ya cevap verdi. Vinicius, "Ten rengim, gözümdeki pırıltıdan önemli olduğu müddetçe savaş devam edecek. Mutluluğun sinir bozucu olduğunu söylüyorlar. Avrupa'da başarılı bir Brezilyalı siyahinin mutluluğu daha çok rahatsız ediyor. Kazanmaya olan açlığım, gülüşüm ve gözlerimdeki parıltı bunlardan çok daha fazlası. Sadece bir açıklamada, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın hedefi oldum. Bunlar dün başlamadı. Öncelikle haftalar önce golden sonra ettiğim dansı eleştirdiler. Durmayacağım! Yoksulluğun fazla olduğu bir ülkeden geliyorum. Bir okul yapıyorum. Eğitim için çok şey yapıyorum. Bir sonraki jenerasyonun, ırkçılara karşı savaşmasını istiyorum. Her zaman örnek bir vatandaş olmaya çalıştım. Ancak, bunlar internette reyting kazandırmıyor. Beni tekrar dinle seni ırkçı: Dans etmeyi bırakmayacağım! Sambadrome'da da olsam, Bernabeu'da da olsam, dünyanın herhangi bir yerinde de olsam dans etmeyi bırakmayacağım." cevabını verdi.

ANCELOTTI: "DESTEKLİYORUZ"

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de oyuncusunun arkasında durarak, "Vinicius'un açıklamalarını kulüp olarak destekliyor ve onaylıyoruz." dedi.

DANI ALVES: "AVRUPA IRKÇILARLA DOLU!"

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Barcelona'nın eski Brezilyalı futbolcusu Dani Alves de Vinicius'a destek vererek, "Avrupa, ırkçılarla dolu. Kendi ülkelerinde, diğer ülkelerden birinin öne çıkmasını kabul edemiyorlar. Bunun zorluğunu, hemen hemen her yerde yaşadım." açıklamasını yaptı.

VINICIUS JUNIOR FOTOĞRAFLARI

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