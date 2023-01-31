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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'den bir transfer bombası daha! Eden Karzev resmen Başakşehir'de

31.01.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlıyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'den bir imza geldi. Turuncu-Lacivertliler yaptığı açıklamada Eden Karzev'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Karzev'i kadrosuna kattı. Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Emre Belözoğlu'nun ekibi bu transfer için Maccabi Netanya'ya 2,3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

jnbkn

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