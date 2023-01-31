SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'den bir transfer bombası daha! Eden Karzev resmen Başakşehir'de

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Karzev'i kadrosuna kattı. Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Emre Belözoğlu'nun ekibi bu transfer için Maccabi Netanya'ya 2,3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.