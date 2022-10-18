SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Mehmet Aurelio ve Kazım Kazım'dan sonra sıra onda! Stefan Kuntz, A Milli Takım için İngiltere'de golcü izledi! Rhian Brewster için yoğun çaba...

Son dakika: Mehmet Aurelio ve Kazım Kazım'dan sonra sıra onda! Stefan Kuntz, A Milli Takım için İngiltere'de golcü izledi! Rhian Brewster için yoğun çaba...

18.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Lüksemburg ile Faroe Adaları maçlarında alınan kötü sonuçların ardından ağır şekilde eleştirilmişti. Burak Yılmaz'ın milli formadan emekli olmasıyla birlikte santrfor mevkisinde büyük problem yaşayan Alman çalıştırıcının hedefindeki isim beli oldu. Stefan Kuntz'un İngiltere Championship'te boy gösteren Rhian Brewster'a Ay-Yıldızlı formayı giydirmek için büyük çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz, son maçlarda gösterilen performansların ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Alman çalıştırıcının tepkilere kulağını tıkadığı ve takımını nasıl geliştirebileceğine odaklandığı belirtildi.

STEFAN KUNTZ, MİLLİ TAKIM İÇİN İZLEDİ

BURAK YILMAZ SONRASI PROBLEM

BURAK YILMAZ SONRASI PROBLEM
Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ı bırakmasının ardından santrfor bölgesinde yaşanan problemi çözmek isteyen Stefan Kuntz, kolları sıvadı.

RHIAN BREWSTER GÜNDEMDE

RHIAN BREWSTER GÜNDEMDE
Gözlemlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcının gündemine son olarak Rhian Brewster geldi.

KUNTZ'UN PLANI

KUNTZ'UN PLANI
Annesi Kıbrıs Türk'ü olan ve İngiltere Milli Takımı'na seçilmeyen 22 yaşındaki futbolcunun Barbados'u da seçmeyeceğini düşünen Kuntz, genç oyuncuyu A Milli Takım'a katmak için harekete geçti.

MAÇINI İZLEDİ

MAÇINI İZLEDİ
Sheffield United - Blackpool maçını takip etmeye giden Kuntz'un santrfor oyuncusu ile bir görüşme yaparak A Milli Takım için ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

26 MİLYON EURO

26 MİLYON EURO
İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ve Liverpool'un alt yaş gruplarında forma giyen Brewster, 2020/21 sezonu yaz transfer döneminde 26 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Sheffield United'ın yolunu tutmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Stefan Kuntz son dakika haberler a milli takım brewster rhian brewster son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

'Türk futbolu için büyük tehlike!'

'Türk futbolu için büyük tehlike!'

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Ankaragücü'nün attığı gol tartışmalara neden oldu!

Ankaragücü'nün attığı gol tartışmalara neden oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Romantizmi canlı tutmak için: ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

Romantizmi canlı tutmak için: ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.