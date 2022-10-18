Son dakika: Mehmet Aurelio ve Kazım Kazım'dan sonra sıra onda! Stefan Kuntz, A Milli Takım için İngiltere'de golcü izledi! Rhian Brewster için yoğun çaba...

Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz, son maçlarda gösterilen performansların ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Alman çalıştırıcının tepkilere kulağını tıkadığı ve takımını nasıl geliştirebileceğine odaklandığı belirtildi.

STEFAN KUNTZ, MİLLİ TAKIM İÇİN İZLEDİ

BURAK YILMAZ SONRASI PROBLEM Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ı bırakmasının ardından santrfor bölgesinde yaşanan problemi çözmek isteyen Stefan Kuntz, kolları sıvadı.

RHIAN BREWSTER GÜNDEMDE Gözlemlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcının gündemine son olarak Rhian Brewster geldi.

KUNTZ'UN PLANI Annesi Kıbrıs Türk'ü olan ve İngiltere Milli Takımı'na seçilmeyen 22 yaşındaki futbolcunun Barbados'u da seçmeyeceğini düşünen Kuntz, genç oyuncuyu A Milli Takım'a katmak için harekete geçti.

MAÇINI İZLEDİ Sheffield United - Blackpool maçını takip etmeye giden Kuntz'un santrfor oyuncusu ile bir görüşme yaparak A Milli Takım için ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.