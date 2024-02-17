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  4. SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş maç sonu kameraların karşısında isyan etti! "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş maç sonu kameraların karşısında isyan etti! "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 21:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1'lik kritik galibiyette mücadeleye ikinci yarıda dahil olan ve Edin Dzeko'nun golündeki asistiyle takımının öne geçmesine katkıda bulunan Mert Hakan Yandaş performansıyla alkış topladı.

Oyuna girdikten sonra girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Mert Hakan Yandaş karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN O SÖZLERİ


Canlı Skor

"ÇOK DOLUYUM"

"ÇOK DOLUYUM"

"Ben maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de o günden bu güne kadar her şeyi içime attım. Açıkçası çok doluyum sadece bu armaya saygımdan sustum."

"CAMİAMIZA SESLENİYORUM"

"CAMİAMIZA SESLENİYORUM"

"Camia dün bir şey başlattı, biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk peşlerinden gittik. Ama yalandan değil, buradan yeniden camiamıza taraftarımıza sesleniyorum."

"KİMSEYE YEM ETMESİNLER"

"KİMSEYE YEM ETMESİNLER"

"Bu kulübün en ufak bir parçasını bile medyadaki kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz bu arma kalıcı, biz de bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz kimse merak etmesin. Tek ricam son düdük çalana kadar bizimle beraber olsunlar. Önemli olan Fenerbahçe."

"BASKI HİSSEDİYORUM"

"BASKI HİSSEDİYORUM"

"Bizler camianın büyüklüğünden üzerimizdeki baskının da büyük olacağını biliyoruz. Ben geldiğimden beri ekstra bir baskı hissediyorum. Bu biraz da benden kaynaklı. Ben bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden çok çalışarak 5 dakikada olsa 1 dakikada olsa Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazır tutuyorum."

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Mert Hakan Yandaş son dakika açıklama fenerbahçe ak iyet
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