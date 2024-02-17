SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş maç sonu kameraların karşısında isyan etti! "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1'lik kritik galibiyette mücadeleye ikinci yarıda dahil olan ve Edin Dzeko'nun golündeki asistiyle takımının öne geçmesine katkıda bulunan Mert Hakan Yandaş performansıyla alkış topladı.
Oyuna girdikten sonra girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Mert Hakan Yandaş karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Ben maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de o günden bu güne kadar her şeyi içime attım. Açıkçası çok doluyum sadece bu armaya saygımdan sustum."
"Camia dün bir şey başlattı, biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk peşlerinden gittik. Ama yalandan değil, buradan yeniden camiamıza taraftarımıza sesleniyorum."
"Bu kulübün en ufak bir parçasını bile medyadaki kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz bu arma kalıcı, biz de bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz kimse merak etmesin. Tek ricam son düdük çalana kadar bizimle beraber olsunlar. Önemli olan Fenerbahçe."
"Bizler camianın büyüklüğünden üzerimizdeki baskının da büyük olacağını biliyoruz. Ben geldiğimden beri ekstra bir baskı hissediyorum. Bu biraz da benden kaynaklı. Ben bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden çok çalışarak 5 dakikada olsa 1 dakikada olsa Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazır tutuyorum."