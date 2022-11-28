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Son dakika: 'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!' Dünya Kupası'nda bayrak krizi! Arjantinli yıldızın sevinci, ünlü boksörü çok kızdrıdı...

28.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Tangocular, rakibini 2-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada bir gol kaydeden Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, müsabakanın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Yerde olan Meksike bayrağını ittirdiği görüntülenen Lionel Messi'ye ilk tepki ünlü boksör Canelo Alvarez'den geldi. Alvarez, "Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim" dedi.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. C Grubu'nun ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelmiş; Tangocular, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Lionel Messi ile 87. dakikada Enzo Fernandez kaydetmişti.

LIONEL MESSI'Yİ TEHDİT ETTİ

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Arjantin Milli Takımı oyuncuları, mücadelenin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

MEKSİKA BAYRAĞI YERDE

MEKSİKA BAYRAĞI YERDE

Eleştirilerin önüne geçen bu galibiyet sonrası yaşanan coşku esnasında yerde bir Meksika bayrağının bulunduğu ve takım kaptanı Lionel Messi'nin o bayrağı ittiği görüldü.

ÜNLÜ BOKSÖR ÇOK SİNİRLENDİ

ÜNLÜ BOKSÖR ÇOK SİNİRLENDİ

Yıldız futbolcunun bu hareketi Meksika'nın ünlü boksörü Canelo Alvarez'i çok sinirlendirdi.

"GÖRDÜĞÜM YERDE DÖVECEĞİM"

"GÖRDÜĞÜM YERDE DÖVECEĞİM"

Adeta çılgına dönen Alvarez, "Messi'nin yaptığını gördünüz değil mi? Onu gördüğüm yerde döveceğim. Tanrıya dua etsin ki onula bir yerlerde karşılaşmayayım!" dedi.

MESSI SESSİZ

MESSI SESSİZ

Bu sözler, dünya basınında geniş yer bulurken Lionel Messi'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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