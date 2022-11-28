Son dakika: 'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!' Dünya Kupası'nda bayrak krizi! Arjantinli yıldızın sevinci, ünlü boksörü çok kızdrıdı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. C Grubu'nun ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelmiş; Tangocular, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Lionel Messi ile 87. dakikada Enzo Fernandez kaydetmişti.
Arjantin Milli Takımı oyuncuları, mücadelenin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.
Eleştirilerin önüne geçen bu galibiyet sonrası yaşanan coşku esnasında yerde bir Meksika bayrağının bulunduğu ve takım kaptanı Lionel Messi'nin o bayrağı ittiği görüldü.
Yıldız futbolcunun bu hareketi Meksika'nın ünlü boksörü Canelo Alvarez'i çok sinirlendirdi.
Adeta çılgına dönen Alvarez, "Messi'nin yaptığını gördünüz değil mi? Onu gördüğüm yerde döveceğim. Tanrıya dua etsin ki onula bir yerlerde karşılaşmayayım!" dedi.
Bu sözler, dünya basınında geniş yer bulurken Lionel Messi'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.