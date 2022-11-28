Son dakika: 'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!' Dünya Kupası'nda bayrak krizi! Arjantinli yıldızın sevinci, ünlü boksörü çok kızdrıdı...

"GÖRDÜĞÜM YERDE DÖVECEĞİM"

Adeta çılgına dönen Alvarez, "Messi'nin yaptığını gördünüz değil mi? Onu gördüğüm yerde döveceğim. Tanrıya dua etsin ki onula bir yerlerde karşılaşmayayım!" dedi.